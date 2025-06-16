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Эти продукты заменят витамины и лекарства: открытие из Новосибирска

3:04
Наука

Летом организм работает по другим правилам: обмен веществ ускоряется, теряется больше влаги, повышается потребность в витаминах и минералах. Чтобы не вымотаться от жары и сохранить энергию, важно не только пить воду, но и пересмотреть питание. Особенно — если хочется поддерживать здоровье, а не просто "насытиться".

Шашлык
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык

Новые продукты для активных и не только

Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета разработали линейку функциональных продуктов, рассчитанных на летний рацион. Основная идея — еда, которая не просто питает, но и оздоравливает.

К примеру, мясные батончики с высоким содержанием белка (до 33%) и пониженной жирностью. В их составе — пророщенные злаки и урсоловая кислота, известная своими антивоспалительными и метаболическими свойствами. Отличный выбор для тех, кто много двигается или занимается спортом.

Не забыли и про молочные продукты. Ацидофильный творог и напитки на сыворотке с добавлением микрозелени содержат больше витаминов и аминокислот, чем классические аналоги. При этом они долго остаются свежими — даже без консервантов.

Рыба, тыква и зерно — неожиданный союз

Учёные нашли способ эффективно использовать нетрадиционное сырьё - мелкую рыбу, овощи и пророщенное зерно. Благодаря инновационному оборудованию получается создавать полуфабрикаты, богатые белком, клетчаткой и микроэлементами. Например, рыбные изделия с тыквой и цельнозерновой смесью закрывают до 17% суточной нормы фосфора и 15% — железа.

Питание по возрасту

Для детей от года разработаны мясорастительные консервы с кивано и бенинказой. Они гипоаллергенны, легко усваиваются и восполняют нехватку витаминов A, B, C и нужных микроэлементов.

Пожилым людям предложили молочные и мясные продукты с натуральными тритерпеноидными добавками — они укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ и снижают риски, связанные с возрастными болезнями.

Даже мороженое может быть полезным

Новое мороженое с кивано и бенинказой — это не просто вкус, но и польза. Оно содержит меньше калорий, больше влаги, а его вкус и текстура улучшаются благодаря добавкам хвойной пасты и фульвогумата.

Местные ингредиенты — устойчивое решение

В производстве продуктов используется преимущественно местное сырьё: лесные ягоды, травы, хвойные компоненты. Это удешевляет процесс и делает регион более независимым. Разработанные технологии соответствуют всем требованиям безопасности.

"До 80% заболеваний напрямую связаны с питанием. Лишние жиры, сахар, соль и нехватка витаминов — вот причины хронических проблем со здоровьем", — подчёркивают исследователи.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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