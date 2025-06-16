Гнёзда возрастом 73 миллиона лет: Арктика таит больше секретов, чем мы думали

Весенний ритуал в Арктике — миллионы птиц, высиживающих птенцов под полуночным солнцем — оказывается, имеет поразительно древние корни. Новое исследование проливает свет на потрясающее открытие: птицы облюбовали Арктику в качестве родного дома ещё во времена динозавров, 73 миллиона лет назад.
Группа исследователей под руководством Лорен Уилсон из Принстонского университета обнаружила на северном склоне Аляски окаменелости птенцов позднего мелового периода. Кости были настолько малы и хрупки, что их присутствие — настоящее чудо.
«Половину своего существования они гнездились в Арктике», — отмечает Уилсон.
Это значит, что птицы освоили север задолго до катастрофического вымирания, которое уничтожило динозавров.
Открытие сделано в формации Принс-Крик — районе, ранее известном исключительно по останкам динозавров. Благодаря особому методу поиска мелких фрагментов, команда Пэта Друкенмиллера из Музея Севера (Университет Аляски) нашла редкие кости птенцов, включая клюв размером с ноготь.
«Мы нанесли Аляску на карту ископаемых птиц. Об этом никто не знал», — подчеркивает Друкенмиллер.
Найденные виды напоминают современных чаек, гусей, уток и гагар. Это доказывает, что арктическое гнездование — древняя стратегия, а не современная адаптация.
Арктика в меловой период была теплее, но всё ещё подвергалась экстремальным колебаниям света и темноты. Выжить и успешно вырастить потомство в таких условиях могли только хорошо приспособленные виды. Это открытие доказывает, что мелкие птицы с хрупкой физиологией были куда более стойкими и эволюционно успешными, чем предполагалось ранее.
Некоторые из найденных костей принадлежат неоптическим птицам — группе, в которую входят все современные виды. У них уже не было зубов, а анатомия напоминает сегодняшних обитателей болот и озёр.
«Если они действительно относятся к этой группе, это будут самые древние из когда-либо найденных окаменелостей современных птиц», — отметил Друкенмиллер.
Пока это гипотеза, но подтверждение её может отодвинуть рождение современной орнитофауны ещё дальше в прошлое.
Это исследование не просто открывает новую главу в истории птиц. Оно говорит о непрерывности: современные перелётные виды, возвращающиеся в Арктику каждую весну, продолжают традицию, начатую 73 миллиона лет назад. От птенцов под лапами динозавров — до гнездящихся гусей на севере Аляски.
А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.
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