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Гнёзда возрастом 73 миллиона лет: Арктика таит больше секретов, чем мы думали

Наука

Весенний ритуал в Арктике — миллионы птиц, высиживающих птенцов под полуночным солнцем — оказывается, имеет поразительно древние корни. Новое исследование проливает свет на потрясающее открытие: птицы облюбовали Арктику в качестве родного дома ещё во времена динозавров, 73 миллиона лет назад.

Белый медведь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый медведь

Переписанная история птичьего мира

Группа исследователей под руководством Лорен Уилсон из Принстонского университета обнаружила на северном склоне Аляски окаменелости птенцов позднего мелового периода. Кости были настолько малы и хрупки, что их присутствие — настоящее чудо.

«Половину своего существования они гнездились в Арктике», — отмечает Уилсон.

Это значит, что птицы освоили север задолго до катастрофического вымирания, которое уничтожило динозавров.

Арктика как древний птичий питомник

Открытие сделано в формации Принс-Крик — районе, ранее известном исключительно по останкам динозавров. Благодаря особому методу поиска мелких фрагментов, команда Пэта Друкенмиллера из Музея Севера (Университет Аляски) нашла редкие кости птенцов, включая клюв размером с ноготь.

«Мы нанесли Аляску на карту ископаемых птиц. Об этом никто не знал», — подчеркивает Друкенмиллер.

Найденные виды напоминают современных чаек, гусей, уток и гагар. Это доказывает, что арктическое гнездование — древняя стратегия, а не современная адаптация.

Почему это открытие важно

Арктика в меловой период была теплее, но всё ещё подвергалась экстремальным колебаниям света и темноты. Выжить и успешно вырастить потомство в таких условиях могли только хорошо приспособленные виды. Это открытие доказывает, что мелкие птицы с хрупкой физиологией были куда более стойкими и эволюционно успешными, чем предполагалось ранее.

Возраст современных птиц оказался больше

Некоторые из найденных костей принадлежат неоптическим птицам — группе, в которую входят все современные виды. У них уже не было зубов, а анатомия напоминает сегодняшних обитателей болот и озёр.

«Если они действительно относятся к этой группе, это будут самые древние из когда-либо найденных окаменелостей современных птиц», — отметил Друкенмиллер.

Пока это гипотеза, но подтверждение её может отодвинуть рождение современной орнитофауны ещё дальше в прошлое.

От динозавров — к утиным выводкам

Это исследование не просто открывает новую главу в истории птиц. Оно говорит о непрерывности: современные перелётные виды, возвращающиеся в Арктику каждую весну, продолжают традицию, начатую 73 миллиона лет назад. От птенцов под лапами динозавров — до гнездящихся гусей на севере Аляски.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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