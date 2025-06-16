У этого моря нет берегов — и именно оно может стать началом глобальной катастрофы

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В самом сердце Атлантики, вдали от берегов и людских глаз, простирается уникальный водоём — Саргассово море. Его не ограничивает суша, а границы очерчены лишь мощными океанскими течениями. Здесь царит покой, который может обмануть: под гладью воды кипит жизнь, а над поверхностью уже сгущаются тени климатических угроз.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Водная прерия посреди океана

Саргассово море — это не просто участок тёплой воды. Это гигантский плавучий лес из водорослей саргассум, покрывающих поверхность словно ковром. Именно в этих коврах жизнь только начинается — миллионы крошечных существ, от мальков до черепах, находят здесь первое укрытие.

«Море без берегов» давно описывали как ловушку для кораблей: ещё Колумб опасался, что водоросли остановят его каравеллы.

Но за поэтикой скрывается суровая экология: здесь растут и зреют угри, сюда возвращаются горбатые киты, а акулы и крабы живут в водных тенях под саргассумом.

Тихий климатический двигатель

Сезонные колебания температуры — от 18 до 30 °C — запускают циркуляцию, влияющую на погоду по обе стороны Атлантики. Тёплая солёная вода движется на север, холодная возвращается на юг, обеспечивая устойчивый климат и поглощая углекислый газ.

«Океан сегодня теплее, чем был миллионы лет назад», — предупреждает Николас Бейтс из Бермудского института океанических наук.

И это не просто температура. Закисление, снижение перемешивания воды и дефицит кислорода грозят всей пищевой цепочке.

Пластик, шум и пропеллеры

Сегодня Саргассово море — центр накопления мусора со всего Атлантического океана. До 518 000 единиц мусора на квадратную милю: пакеты, снасти, микропластик.

Судоходство усугубляет положение — шум мешает кашалотам, лопасти дробят водоросли, а токсичные вещества проникают в экосистему. То, что раньше было убежищем, теперь становится ловушкой.

Климат давит сильнее

Чем теплее — тем больше саргассум. Он зацветает, тонет, гниёт — и начинает выделять парниковые газы. Организм, поглощавший углерод, превращается в его источник.

А вместе с ним исчезает и ключевое звено цепочки: без Саргассова моря угри не найдут путь домой, киты лишатся пищи, а ветры, питающие европейские шторма, сменят маршруты.

Что можно сделать

Комиссия по Саргассову морю и природозащитники призывают обозначить судоходные пути в обход плотных матов, запретить ярусный лов в сезоны размножения и ограничить загрязнение.

Ни одно из решений не спасёт море само по себе, но в совокупности они могут дать шанс.

На карте Саргассово море — пустой синий овал. На деле — это узел планетарных связей. Оно не имеет берегов, но касается всего живого.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

