За вами следят прямо сейчас: не паникуйте, но все таки проверьте телефон

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Если вы заметили на экране своего смартфона Xiaomi небольшой зелёный или оранжевый огонёк, не спешите волноваться — это может быть частью встроенной системы защиты.

Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка держит телефон в руке

Эта функция, появившаяся в операционной системе HyperOS, создана для того, чтобы оберегать вашу личную информацию, сигнализируя о работе камеры или микрофона. Но что означают эти индикаторы, и в каких случаях стоит насторожиться? Давайте разберёмся в этом вопросе.

Зелёный индикатор указывает на то, что в данный момент активна камера устройства, чаще всего фронтальная. Этот сигнал появляется, например, при съёмке селфи, записи видео или использовании приложений для видеозвонков, таких как WhatsApp* или Instagram*.

В обновлённой версии HyperOS 2 зелёный цвет может также обозначать, что включён микрофон. Оранжевый индикатор, в свою очередь, сообщает о работе микрофона. Это может происходить во время видеозвонков, записи голосовых сообщений или использования голосового ассистента. Однако в HyperOS 2 иногда и для микрофона используется зелёный сигнал.

Эти цветовые уведомления являются частью системы безопасности, которая изначально появилась на устройствах iPhone, а затем была внедрена в смартфоны на Android, включая модели Xiaomi, Redmi и POCO. Их цель — обеспечить прозрачность, информируя пользователя о том, что какое-либо приложение задействовало камеру или микрофон, и дать возможность контролировать свою конфиденциальность.

Однако есть ситуации, когда стоит проявить бдительность. Если зелёный или оранжевый огонёк загорается в момент, когда вы не используете ни камеру, ни микрофон, это может быть тревожным сигналом.

Возможно, какое-то приложение без вашего ведома записывает звук или делает снимки. Чтобы разобраться в ситуации, рекомендуется зайти в настройки устройства, открыть раздел конфиденциальности и проверить, какие приложения имеют доступ к камере и микрофону. Если среди них окажутся незнакомые или подозрительные программы, лучше немедленно отозвать их разрешения и проверить, не являются ли они вредоносными.

Эти небольшие световые сигналы — не просто мелочь, а важный инструмент защиты вашей личной информации. Они напоминают, что технологии должны работать на ваше благо, а не угрожать вашей безопасности. Поэтому, заметив зелёный или оранжевый индикатор, вы можете быть уверены, что ваш смартфон заботится о вашей приватности. Но если что-то кажется странным, не оставляйте это без внимания — проверьте устройство, чтобы спать спокойно.

* Деятельность компании Meta запрещена на территории РФ.

Уточнения

Операцио́нная систе́ма сокр. ОС (англ. operating system, OS) — программное обеспечение, управляющее компьютерами (включая микроконтроллеры) и позволяющее запускать на них прикладные программы.

