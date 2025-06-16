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Климат и катастрофы: как изменяется Земля под нашими ногами

1:54
Наука

В сентябре 2023 года учёные заметили странную сейсмическую активность — Земля сотрясалась каждые 90 секунд в течение девяти дней. Месяц спустя волны повторились. Загадочный сигнал озадачил специалистов, но теперь причина раскрыта: источником стали два мощных цунами во фьорде Восточной Гренландии.

Космос
Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Космос

Цунами вызваны массивными оползнями, которые произошли из-за таяния ледников — яркого симптома глобального потепления в Арктике. Волны, застрявшие в узком фьорде, превратились в так называемые сейши — стоячие волны, которые колебались туда и обратно, вызывая регулярные сейсмические импульсы.

Открытие стало возможным благодаря спутнику SWOT, оснащённому высокоточным радаром KaRIn. В отличие от предыдущих спутников, новый аппарат смог измерить колебания уровня океана с невероятной точностью. Учёные из Оксфорда использовали эти данные, чтобы построить карты высот поверхности воды в районе фьорда после цунами.

На картах были видны поперечные склоны, различающиеся до двух метров, направленные в противоположные стороны — чёткое доказательство существования сейш. Исследователи также соотнесли данные с деформациями земной коры на расстоянии в тысячи километров от Гренландии, что позволило дополнительно подтвердить выводы.

Анализ погодных и приливных условий исключил влияние ветров и приливов — причина действительно кроется в подводной активности, вызванной изменением климата.

Это исследование подчеркивает, насколько важно применение новых спутниковых технологий и методов машинного обучения для изучения быстро меняющихся природных процессов, особенно в труднодоступных регионах Арктики.

Уточнения

Се́йши (фр. Seiche) — стоячие волны, возникающие в замкнутых или частично замкнутых водоёмах. Сейши являются результатом резонансных явлений в водоёме при интерференции волн, отражённых от границ водоёма.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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