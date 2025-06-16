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Мир на грани перемен: как ИИ может нарушить авторские права известных книг

2:08
Наука

Новое расследование поставило под удар Meta* и её флагманскую модель искусственного интеллекта Llama 3.1 70B. Оказалось, что нейросеть способна дословно воспроизводить почти весь текст некоторых известных книг — от "Гарри Поттера" Джоан Роулинг до "1984" Джорджа Оруэлла. Это открытие может повлечь за собой иски на сумму до 1 миллиарда долларов из-за потенциального нарушения авторских прав.

Юридическая ситуация усложняется: суды в США и Великобритании активно рассматривают вопросы, можно ли обучать ИИ на защищённых авторским правом произведениях. Уже подано множество исков от авторов и издателей, обеспокоенных тем, что их тексты используются без разрешения.

В ходе тестирования исследователи проверяли, насколько точно ИИ способен воспроизводить текст. Книги разбивали на префиксы и суффиксы, после чего модели предлагалось "додумать" остальной фрагмент. Llama 3.1 показала поразительные результаты — она воспроизводила текст практически без отклонений.

Однако вопрос не так однозначен. Профессор права Стэнфорда Марк Лемли считает, что обучение ИИ — это не прямое копирование, а изучение языковых закономерностей. В Meta придерживаются похожей позиции: один из разработчиков, Эмиль Васкес, утверждает, что "добросовестное использование" — ключевой принцип при создании ИИ.

Тем не менее, в Великобритании ситуация может быть жёстче: местное законодательство допускает куда более ограниченные исключения для использования авторских материалов. Если доказательства "запоминания" будут признаны нарушением, это может привести к серьезным финансовым последствиям для Meta.

* компания Meta признана экстремистской организацией и её деятельность, включая социальные сети Facebook и Instagram, запрещена на территории России.

Уточнения

Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965), или Ро́линг, также известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling), Джоан Кэ́тлин Роулинг (англ. Joanne Kathleen Rowling) и Ро́берт Гэлбре́йт (англ. Robert Galbraith) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.

Джордж О́руэлл (англ. George Orwell, настоящее имя Эрик Артур Блэр, англ. Eric Arthur Blair; 25 июня 1903, Мотихари, Британская Индия — 21 января 1950, Лондон, Великобритания) — британский писатель, журналист и литературный критик, радиоведущий, автор мемуаров, публицист.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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