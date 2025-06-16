Забудьте о таблетках! Нут и чёрная фасоль – ваш натуральный способ быть здоровым

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Нут и чёрная фасоль — не просто питательные бобовые. Новое исследование показало, что их регулярное употребление может существенно снизить риск хронических заболеваний. Всего одна чашка в день помогает организму справляться с воспалением и снижать уровень холестерина.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Sone (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с чёрной фасолью

В ходе 12-недельного исследования учёные наблюдали за 72 людьми с преддиабетом. Результаты оказались впечатляющими. Те, кто ежедневно ел нут, зафиксировали снижение уровня холестерина. А участники, выбравшие чёрную фасоль, продемонстрировали уменьшение воспалительных процессов в организме.

Интересно, что уровень глюкозы в крови участников не изменился. Это говорит о том, что эффект от фасоли проявляется именно через механизмы снижения холестерина и воспаления, а не напрямую через уровень сахара. Исследование проводилось в условиях обычной жизни: участники не ограничивали себя жёсткими рамками, просто добавляли фасоль в рацион. Учёные анализировали образцы крови и проводили тесты на глюкозную толерантность.

Эксперты советуют включать фасоль в рацион вместо менее полезных продуктов. Например, её можно добавлять в супы, салаты или сочетать со злаками. Однако важно учитывать состав: лучше избегать лишней соли и сахара в готовых продуктах.

Планы на будущее у исследователей амбициозные — они намерены изучить влияние фасоли на микробиом кишечника. Ведь связь между состоянием кишечника и общим метаболическим здоровьем становится всё очевиднее.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура. Общеупотребительные названия — воложский горох, грецкий горох, бараний горох, нохут.

