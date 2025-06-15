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Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни

1:29
Наука

Канарейка поет не просто так, а от желания выжить! Она обозначает свою территорию, привлекает партнеров и требует уважения от других птиц.

Желтая домашняя канарейка
Фото: commons.wikimedia.org by NEWSchr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Желтая домашняя канарейка

Представьте себе соседа, который каждое утро орет из окна, заявляя: "Это мой двор!". Так же и канарейка с её трелями не поет "спасибо", а предупреждает: "Не приближайтесь!".

Вот основные послания, которые "говорит" твоя канарейка:

1. "Я в брачном настроении!" — Чем сложнее песня, тем привлекательнее самец. Это как если бы на свидании парень читал Пастернака нараспев!

2. "Я здесь главный!" — Если появляется другой самец или его отражение, канарейка начинает петь громче и дольше, так что все знают, кто тут главный!

3. "Это моя территория!" — Самец поет, чтобы обозначить границы своей территории. Его песня становится сложной и громкой, чтобы впечатлить конкурентов.

4. "Я здесь!" — Иногда песня просто сигнал для сородичей, что всё в порядке. Это самые простые и тихие мелодии.

Но если вдруг канарейка замолчала, это может быть тревожным знаком. Причины могут быть разными: болезнь, стресс, линька или плохие условия. И помните, канарейка — это не просто пушистый ангелочек, а умная и упрямая птичка, которая активно заявляет о себе, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Дома́шняя канаре́йка — одомашненный подвид канарского канареечного вьюрка с Канарских островов (Serinus canaria). Последний в диком состоянии населяет атлантические архипелаги Канарских островов и Азорских островов, а также остров Мадейра; питается, прежде всего, семенами и частями растений, а в период гнездования также насекомыми.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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