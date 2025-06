Космический телескоп НАСА обнаружил: что скрывает новообретённая планетная система YSES-1

Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" сделал потрясающее открытие: он обнаружил далекую планетную систему YSES-1, находящуюся в 300 световых годах от Земли.

В этой системе два газовых гиганта — YSES-1 b и YSES-1 c, у которых есть атмосферные облака, заполненные кремнеземом, то есть космическим песком. Этой системе только 16,7 миллиона лет, что делает её "младенцем" в космическом масштабе и предоставляет ученым уникальную возможность наблюдать за процессом формирования планет, пишет The Times of India.

Облака, состоящие из силикатов (минералов, таких как пироксен и форстерит), не просто интересный эффект — они содержат важную информацию о химическом составе этих экзопланет. Исследования показывают, что эти силикаты проходят циклы сублимации и конденсации, подобно тому, как происходит с водой на Земле.

YSES-1 b всё ещё растёт и окружена околопланетным диском, содержащим силикаты, которые способствуют её развитию. В то время как YSES-1 c уже достигает огромных размеров — примерно в 14 раз больше Юпитера, и её атмосфера имеет красноватый оттенок из-за диоксида кремния, который иногда выпадает в виде песчаного дождя.

Телескоп JWST смог сделать эти наблюдения благодаря своим мощным инфракрасным инструментам и большим орбитам планет, позволяющим астрономам изучать планеты без ослепляющего света звезды. Это открытие может помочь понять, как формировались газовые гиганты в нашей Солнечной системе, такие как Юпитер и Сатурн.

Диоксид кремния (кремнезём, SiO 2 ; лат. silica) — оксид кремния (IV). Бесцветные кристаллы, практически нерастворимые в воде, обладающие высокой твёрдостью и прочностью. Диоксид кремния — главный компонент почти всех земных горных пород, в частности, кизельгура. Из кремнезёма и силикатов состоит 87 % массы литосферы.