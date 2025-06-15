Мертвая зона жизни: секрет выживания динозавров раскрыт

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После одного из самых катастрофических событий в истории Земли древние предки динозавров и крокодилов совершили невероятное путешествие, преодолев тысячи километров через смертельно опасные тропические регионы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз динозавра

Этот подвиг не только позволил им выжить, но и заложил основу для их будущего доминирования на планете. Новое исследование раскрывает удивительные подробности о том, как эти существа смогли адаптироваться к условиям, которые считались абсолютно непригодными для жизни.

Результаты исследования, опубликованные в одном из ведущих научных журналов 11 июня, основаны на инновационном методе анализа, разработанном учёными из двух британских университетов. С помощью этого подхода исследователи изучили, как древние рептилии, известные как архозавроморфы, расселялись по планете после пермского массового вымирания — события, уничтожившего более половины наземных животных и 81% морских видов.

Ранее считалось, что эти существа, внешне напоминавшие современных рептилий, но значительно меньшие по размеру, чем известные нам динозавры, могли обитать лишь в определённых регионах Земли.

Тропические зоны в раннем триасе считались "мёртвыми зонами" из-за экстремальной жары, которая, как предполагалось, делала их непригодными для жизни. Однако новая методика, основанная на реконструкции древних ландшафтов и анализе эволюционных связей, позволила обнаружить следы перемещений этих рептилий через такие территории.

Архозавроморфы, пережившие катастрофу, стали ключевыми участниками экосистем триасового периода, что в конечном итоге привело к появлению динозавров. Исследователи предположили, что их успех был во многом обусловлен способностью преодолевать огромные расстояния — до 10 000 миль — через тропические пустоши, чтобы добраться до новых, более благоприятных мест обитания.

Один из авторов исследования отметил, что, несмотря на самое разрушительное климатическое событие в истории планеты, жизнь всё же нашла способ выжить. По его словам, архозавроморфы как группа не только пережили вымирание, но и в течение триасового периода стали одними из главных участников формирования новых экосистем.

Он также добавил, что пробелы в ископаемых данных всё больше указывают на то, что ранее оставалось незамеченным в истории этих рептилий. Используя новую систему моделирования, команда смогла восстановить картину их расселения по древнему миру.

Этот метод, названный TARDIS, позволил анализировать маршруты и местности с учётом пространственно-временных факторов. Исследование показало, что эти существа были гораздо более устойчивы к суровым условиям тропиков, чем считалось ранее, и могли выживать в таких "адских" зонах, чтобы достичь противоположных частей света. Вероятно, именно эта выносливость дала им преимущество, позволившее процветать в триасовом мире.

Ещё один участник исследования подчеркнул, что эволюция жизни часто зависела от окружающей среды, но объединить ограниченные знания о древних ландшафтах с данными об экологии вымерших организмов крайне сложно. По его мнению, объединение информации об ископаемых с восстановленными картами древнего мира и эволюционными связями позволило преодолеть эти трудности и получить более полное представление о прошлом.

Уточнения

Архозавроморфы — инфракласс пресмыкающихся из подкласса диапсид. Впервые появились в поздней перми и распространились в триасе.

