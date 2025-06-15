Пересыпать нельзя недосыпать: ученые нашли формулу сна

Выходные могут стать настоящим спасением для подростков, испытывающих тревогу, но только если они правильно используют это время для сна.
Недавно проведённое исследование, результаты которого вскоре будут представлены на крупной международной конференции, показало, что дополнительный сон в выходные дни способен снизить уровень тревожности у подростков — при условии, что они не переусердствуют.
Анализ данных выявил, что подростки, которые спят в выходные на два часа дольше, чем в будние дни, демонстрируют меньше признаков тревожности по сравнению с теми, кто не меняет свой график сна.
Однако слишком долгий сон в выходные может иметь обратный эффект, усиливая внутренние переживания. Один из авторов исследования отметил, что как недостаток, так и избыток сна в выходные связаны с усилением симптомов тревожности. По его словам, умеренное увеличение продолжительности сна — не более двух часов — оказалось наиболее полезным, что указывает на потенциальную пользу восстановительного сна в выходные.
Американская академия медицины сна советует подросткам в возрасте от 13 до 18 лет спать от 8 до 10 часов в сутки для поддержания хорошего здоровья. Однако, согласно статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний США, лишь около 23% старшеклассников получают достаточно сна в школьные дни. Ещё один участник исследования подчеркнул, что многие подростки пытаются восполнить этот дефицит, отсыпаясь в выходные.
Доказано, что регулярный полноценный сон положительно влияет на здоровье, улучшая концентрацию внимания, поведение, способность к обучению, память, эмоциональную стабильность, качество жизни, а также физическое и психическое благополучие. В то же время недостаток сна у подростков может привести к серьёзным проблемам, включая депрессию и мысли о суициде.
В исследовании приняли участие почти 1900 подростков со средним возрастом 13,5 лет. Для измерения продолжительности сна использовались устройства Fitbit, а уровень тревожности оценивался с помощью специального опросника, предназначенного для анализа поведения детей. Разница во времени сна между буднями и выходными днями служила основным показателем для расчётов.
Один из исследователей отметил, что крайне важно определить оптимальную продолжительность дополнительного сна, которая будет полезна для подростков, недосыпающих в течение недели. По его мнению, как слишком короткий, так и слишком долгий сон в будние и выходные дни может усиливать симптомы, с которыми подростки пытаются справиться, такие как усталость и чувство тревоги.
Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.
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