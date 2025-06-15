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Пересыпать нельзя недосыпать: ученые нашли формулу сна

2:55
Наука

Выходные могут стать настоящим спасением для подростков, испытывающих тревогу, но только если они правильно используют это время для сна.

Девушка под одеялом
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка под одеялом

Недавно проведённое исследование, результаты которого вскоре будут представлены на крупной международной конференции, показало, что дополнительный сон в выходные дни способен снизить уровень тревожности у подростков — при условии, что они не переусердствуют.

Анализ данных выявил, что подростки, которые спят в выходные на два часа дольше, чем в будние дни, демонстрируют меньше признаков тревожности по сравнению с теми, кто не меняет свой график сна.

Однако слишком долгий сон в выходные может иметь обратный эффект, усиливая внутренние переживания. Один из авторов исследования отметил, что как недостаток, так и избыток сна в выходные связаны с усилением симптомов тревожности. По его словам, умеренное увеличение продолжительности сна — не более двух часов — оказалось наиболее полезным, что указывает на потенциальную пользу восстановительного сна в выходные.

Американская академия медицины сна советует подросткам в возрасте от 13 до 18 лет спать от 8 до 10 часов в сутки для поддержания хорошего здоровья. Однако, согласно статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний США, лишь около 23% старшеклассников получают достаточно сна в школьные дни. Ещё один участник исследования подчеркнул, что многие подростки пытаются восполнить этот дефицит, отсыпаясь в выходные.

Доказано, что регулярный полноценный сон положительно влияет на здоровье, улучшая концентрацию внимания, поведение, способность к обучению, память, эмоциональную стабильность, качество жизни, а также физическое и психическое благополучие. В то же время недостаток сна у подростков может привести к серьёзным проблемам, включая депрессию и мысли о суициде.

В исследовании приняли участие почти 1900 подростков со средним возрастом 13,5 лет. Для измерения продолжительности сна использовались устройства Fitbit, а уровень тревожности оценивался с помощью специального опросника, предназначенного для анализа поведения детей. Разница во времени сна между буднями и выходными днями служила основным показателем для расчётов.

Один из исследователей отметил, что крайне важно определить оптимальную продолжительность дополнительного сна, которая будет полезна для подростков, недосыпающих в течение недели. По его мнению, как слишком короткий, так и слишком долгий сон в будние и выходные дни может усиливать симптомы, с которыми подростки пытаются справиться, такие как усталость и чувство тревоги.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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