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Ртутная бомба замедленного действия: судьба Арктики и мира предрешена

3:37
Наука

Арктика сталкивается с невидимой, но крайне опасной угрозой, которая может сохраняться веками.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Речь идёт о ртути — токсичном веществе, которое накапливается в организмах животных, особенно у высших хищников, таких как белые медведи и киты. Несмотря на то, что выбросы этого металла в атмосферу сокращаются с 1970-х годов, его концентрация в арктической природе не только не уменьшается, но даже продолжает расти. Новое исследование, опубликованное в одном из ведущих научных журналов, раскрывает неожиданные причины этого явления и предостерегает о долгосрочных рисках для экосистем и здоровья людей.

Одной из главных особенностей ртути является её способность надолго задерживаться в окружающей среде. Если в атмосфере она сохраняется около года, то в океане её "жизнь" может длиться более трёх столетий.

Это означает, что даже при значительном сокращении выбросов последствия загрязнения будут ощущаться ещё очень долго. Один из авторов исследования отметил, что их команда на протяжении более чем 40 лет следила за уровнем ртути в организмах арктических животных, и, несмотря на глобальные усилия по снижению выбросов, ожидаемого снижения концентрации этого вещества в Арктике так и не произошло — напротив, наблюдается её увеличение.

Чтобы понять, почему ртуть продолжает угрожать арктической природе, исследователи изучили более 700 образцов, собранных за последние четыре десятилетия в разных уголках Гренландии. Среди них были ткани белых медведей, тюленей, рыб, а также образцы торфа. Анализ шести изотопов ртути позволил выявить региональные различия, которые напрямую связаны с движением океанических течений.

Ещё один участник исследования пояснил, что изотопные характеристики ртути действуют как своеобразные "отпечатки пальцев", которые помогают определить, откуда и каким путём это вещество попадает в Арктику. Например, в центральной части Западной Гренландии основное влияние оказывают атлантические течения, тогда как в других районах преобладают потоки из Северного Ледовитого океана.

Результаты исследования показали, что океанические течения играют ключевую роль в переносе ртути в Арктику, создавая угрозу, которая может сохраняться на протяжении многих поколений. Ртуть, выбрасываемая в атмосферу в результате таких процессов, как сжигание угля или добыча золота, оседает в океане, а затем с течениями переносится в арктические регионы. Один из исследователей подчеркнул, что этот процесс может занимать до 150 лет, что объясняет, почему даже при сокращении выбросов уровень ртути в Арктике остаётся высоким.

Ртуть представляет собой мощный нейротоксин, который особенно опасен для высших хищников.

В организмах белых медведей и зубатых китов её концентрация сейчас в 20-30 раз выше, чем до начала промышленной эпохи. Это создаёт серьёзные риски не только для дикой природы, но и для коренных народов, которые зависят от морских млекопитающих как источника пищи. Ещё один участник исследования отметил, что ртуть негативно влияет на иммунную систему, репродуктивные способности и, возможно, даже на сенсорные функции животных, что может поставить под угрозу их выживание.

Уточнения

Ртуть — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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