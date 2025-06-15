Лунная АЭС — дверь к Марсу: этот план поражает воображение

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Россия готовится к амбициозному шагу в освоении космоса, планируя установить на Луне атомную электростанцию малой мощности.

Фото: https://pixabay.com/de/atom-elektron-neutron-atomkraft-1222511/ by Gerd Altmann, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ атом

Об этом в беседе с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

По его словам, развитие технологий на Луне является первоочередной задачей, которая станет основой для дальнейшего исследования других планет. Он подчеркнул, что для успешной работы на естественном спутнике Земли необходимо обеспечить надёжный источник энергии, и именно с этой целью планируется отправка компактного ядерного энергетического модуля.

Мантуров отметил, что в этом проекте Россия намерена активно сотрудничать с китайскими партнёрами, что позволит не только обеспечить энергией будущую лунную станцию, но и создать технологическую базу для более масштабных космических миссий.

Вице-премьер также пояснил, что использование ядерного блока на Луне откроет новые возможности для развития технологий, необходимых для исследования дальнего космоса. Он добавил, что без освоения ближайшего к Земле небесного тела, такого как Луна, невозможно говорить о более далёких перспективах, включая экспедиции на другие планеты.

Ранее уже сообщалось, что Россия рассматривает Луну и Венеру как приоритетные направления для исследований, а в будущем может приступить к изучению Марса. Согласно предварительным планам, международная лунная исследовательская станция должна быть создана к 2035 году. В конце прошлого года представители "Роскосмоса" уточнили, что отправка отечественного ядерного энергетического блока на Луну запланирована на период с 2033 по 2035 годы.

Уточнения

А́томная электроста́нция — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

