Невидимые потоки: Солнце — это не то, о чем мы думали

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Космический аппарат Solar Orbiter, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА), открыл новую страницу в изучении Солнца, предоставив человечеству уникальные снимки южного полюса нашей звезды.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнечный протуберанец

Впервые в истории зонд сделал прямые фотографии этой области, ранее недоступной для наблюдений, благодаря своей необычной наклонной орбите. Эти данные могут кардинально изменить наше понимание солнечной активности и её влияния на Землю.

Solar Orbiter стал первым аппаратом, который смог взглянуть на Солнце с совершенно нового ракурса — вне плоскости эклиптики, по которой движутся планеты и большинство космических аппаратов.

В отличие от традиционных наблюдений, проводимых в этой плоскости, зонд в марте 2025 года достиг наклона орбиты в 17 градусов, что позволило ему впервые запечатлеть южный полюс Солнца. В дальнейшем угол наклона орбиты будет увеличиваться, обещая ещё более детализированные изображения в ближайшие годы.

Исторические снимки были получены с помощью трёх научных инструментов, установленных на борту аппарата. Поляриметрический и гелиосейсмический тепловизор (PHI) зафиксировал изображения в видимом свете и составил магнитные карты Солнца.

Ультрафиолетовый тепловизор (EUI) позволил увидеть корону звезды, температура которой достигает миллионов градусов.

Спектральный прибор SPICE провёл измерения, раскрыв состав и температуру различных слоёв солнечной атмосферы. Совместная работа этих инструментов выявила необычные явления, такие как полярные вихри, напоминающие те, что ранее наблюдались на Венере и Сатурне.

Кроме того, магнитные карты показали, что на южном полюсе Солнца одновременно присутствуют оба магнитных полюса, что является редким явлением, связанным с пиком солнечного цикла, когда магнитное поле звезды меняет свою полярность.

Ещё одним важным достижением стало первое доплеровское измерение скорости движения солнечной поверхности, проведённое с помощью SPICE. Этот метод позволил определить, с какой скоростью перемещаются потоки в атмосфере Солнца, особенно в переходном слое, где температура достигает сотен тысяч градусов. Эти данные имеют ключевое значение для понимания природы солнечного ветра — потока заряженных частиц, который влияет на земную атмосферу, спутники и системы связи.

Научный сотрудник проекта ЕКА Даниел Мюллер отметил, что текущие результаты — лишь начало пути. Он пояснил, что в последующие годы наклон орбиты Solar Orbiter будет увеличиваться, что позволит проводить всё более детальные наблюдения полюсов Солнца. По его словам, собранные данные радикально изменят представления о магнитном поле звезды, солнечном ветре и общей солнечной активности.

Полный набор данных с первого пролёта "от полюса к полюсу", который состоялся в октябре 2025 года, уже направляется на Землю. На борту аппарата установлено десять научных инструментов, и в ближайшие годы они обеспечат беспрецедентный объём информации, который может перевернуть современные представления о нашей звезде.

Уточнения

Европе́йское косми́ческое аге́нтство — международная организация, созданная в 1975 году в целях исследования космоса.

