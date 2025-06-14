Азиатские игольчатые муравьи: чем опасны эти неожиданные гости, которые могут обходиться без муравейников

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Азиатские игольчатые муравьи, известные как Brachyponera chinensis, родом из Китая, Японии и Кореи.

Фото: flickr.com by Jeff Turner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Они были впервые замечены в США в 1930-х годах и имеют размер около 0,5 см, с блестящими темно-коричневыми или черными телами. Эти муравьи легко спутать с другими видами, из-за чего их можно не заметить.

На данный момент они уже распространены в 20 штатах, особенно на северо-востоке и юго-востоке США, и могут переносить более прохладную погоду, появляясь с марта, но особенно активны в июне и июле. Они предпочитают влажные и затененные места под опавшими листьями, под камнями и в мертвых деревьях.

В отличие от огненных муравьев, азиатские игольчатые муравьи не строят муравейников и не прокладывают видимые тропы. Их обычно не замечают, и они не агрессивны, но могут ужалить в целях самообороны, если их потревожить.

Укус этого муравья вызывает сильную, резкую боль, которую некоторые сравнивают с втыканием иглы в кожу. Боль может длиться от нескольких секунд до нескольких часов, и у пострадавших могут наблюдаться реакции, такие как покраснение, зуд и крапивница. В более серьезных случаях укус может вызвать тошноту, рвоту, головокружение, отек языка или горла и даже анафилаксию — опасную для жизни аллергическую реакцию, которая может возникнуть мгновенно, пишет nypost.

Уточнения

Анафилакти́ческий шок (от др.-греч. ἀνά- «против-» и φύλαξις «защита») — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена. Анафилактический шок является крайне тяжёлым видом развития анафилаксии. Анафилактический шок не следует путать с анафилактоидным шоком, одним из проявлений анафилактоидных реакций.



