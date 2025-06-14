Искусство и технологии: как ИИ спасает старинные картины от разрушения

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Традиционная реставрация поврежденных произведений искусства — процесс длительный, занимающий порой годы, и применяется лишь к самым значимым работам.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Искусственный интеллект

Однако новый подход, использующий возможности искусственного интеллекта, способен радикально изменить ситуацию, позволяя восстанавливать старинные шедевры всего за несколько часов.

Технология заключается в создании цифровой реконструкции поврежденного полотна с использованием ИИ и других компьютерных инструментов. Эта реконструкция затем переносится на прозрачный полимерный лист, который аккуратно накладывается на оригинал.

Аспирант Массачусетского технологического института Алекс Качкин продемонстрировал эффективность метода, восстановив поврежденную картину "Поклонения" из Прадо, которая принадлежит голландскому художнику, чье имя не сохранилось. Работа, созданная в конце XV века по мотивам гравюр Мартина Шонгауэра, была сильно повреждена: полотно было разделено трещинами на четыре части и покрыто множеством мелких пятен от осыпавшейся краски.

По словам Качкина, повреждения затронули в основном мелкие детали, и на традиционную реставрацию потребовалось бы около 200 часов. Качкин начал с детального сканирования картины, выявив 5612 отдельных участков, требующих восстановления.

Затем, используя Adobe Photoshop, была создана цифровая маска. Недостающие фрагменты краски были восполнены с учетом окружающих пигментов, а поврежденные узоры — скопированы с сохранившихся участков. Лицо младенца было позаимствовано с другой работы того же автора. Готовая маска была напечатана на полимерном листе, покрыта лаком для защиты чернил и наложена на картину, пишет The Guardian.

Всего было использовано 57 314 различных цветов. Корректировки, хотя и не всегда идеально совпадают с оригиналом, значительно улучшают общее восприятие картины. Качкин выразил восторг от полученного результата, подчеркнув, что это стало кульминацией многолетних усилий.

Метод, описанный в журнале Nature, применим к картинам, покрытым лаком и достаточно гладким для наложения листа. Маска может быть удалена с использованием реставрационных растворителей, не повреждая оригинал. Качкин надеется, что технология позволит восстанавливать и демонстрировать широкой публике множество поврежденных картин, которые не считаются достаточно ценными для традиционной реставрации.

Уточнения

Реставра́ция (лат. restauratio — восстановление) — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства.



