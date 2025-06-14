Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожай за 3 недели — и всё на ладони: как посадить петрушку в обычном горшке
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Скучный потолок? 5 идей, которые сделают его изюминкой интерьера
Как сделать так, чтобы клубника созрела быстрее
Ресторан без мусорного ведра: почему здесь отказались от отходов
Холодное погружение: 5 лучших способов восстановить силы после тренировки, которые действительно работают
Секрет экономии на пикниках: как 77% россиян укладываются в бюджет
5 обязательных вещей для бегунов: вот без чего не обойтись на марафоне
Татьяна Брухунова посоветовала к прочтению четыре отличные книги

Искусство и технологии: как ИИ спасает старинные картины от разрушения

2:42
Наука

Традиционная реставрация поврежденных произведений искусства — процесс длительный, занимающий порой годы, и применяется лишь к самым значимым работам.

Искусственный интеллект
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Искусственный интеллект

Однако новый подход, использующий возможности искусственного интеллекта, способен радикально изменить ситуацию, позволяя восстанавливать старинные шедевры всего за несколько часов.

Технология заключается в создании цифровой реконструкции поврежденного полотна с использованием ИИ и других компьютерных инструментов. Эта реконструкция затем переносится на прозрачный полимерный лист, который аккуратно накладывается на оригинал.

Аспирант Массачусетского технологического института Алекс Качкин продемонстрировал эффективность метода, восстановив поврежденную картину "Поклонения" из Прадо, которая принадлежит голландскому художнику, чье имя не сохранилось. Работа, созданная в конце XV века по мотивам гравюр Мартина Шонгауэра, была сильно повреждена: полотно было разделено трещинами на четыре части и покрыто множеством мелких пятен от осыпавшейся краски.

По словам Качкина, повреждения затронули в основном мелкие детали, и на традиционную реставрацию потребовалось бы около 200 часов. Качкин начал с детального сканирования картины, выявив 5612 отдельных участков, требующих восстановления.

Затем, используя Adobe Photoshop, была создана цифровая маска. Недостающие фрагменты краски были восполнены с учетом окружающих пигментов, а поврежденные узоры — скопированы с сохранившихся участков. Лицо младенца было позаимствовано с другой работы того же автора. Готовая маска была напечатана на полимерном листе, покрыта лаком для защиты чернил и наложена на картину, пишет The Guardian.

Всего было использовано 57 314 различных цветов. Корректировки, хотя и не всегда идеально совпадают с оригиналом, значительно улучшают общее восприятие картины. Качкин выразил восторг от полученного результата, подчеркнув, что это стало кульминацией многолетних усилий.

Метод, описанный в журнале Nature, применим к картинам, покрытым лаком и достаточно гладким для наложения листа. Маска может быть удалена с использованием реставрационных растворителей, не повреждая оригинал. Качкин надеется, что технология позволит восстанавливать и демонстрировать широкой публике множество поврежденных картин, которые не считаются достаточно ценными для традиционной реставрации.

Уточнения

Реставра́ция (лат. restauratio — восстановление) — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Еда и рецепты
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Авто
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Последние материалы
Урожай за 3 недели — и всё на ладони: как посадить петрушку в обычном горшке
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Скучный потолок? 5 идей, которые сделают его изюминкой интерьера
Как сделать так, чтобы клубника созрела быстрее
Ресторан без мусорного ведра: почему здесь отказались от отходов
Холодное погружение: 5 лучших способов восстановить силы после тренировки, которые действительно работают
Секрет экономии на пикниках: как 77% россиян укладываются в бюджет
5 обязательных вещей для бегунов: вот без чего не обойтись на марафоне
Искусство и технологии: как ИИ спасает старинные картины от разрушения
Татьяна Брухунова посоветовала к прочтению четыре отличные книги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.