Это невозможно игнорировать! Как случайные открытия меняют наше понимание белков

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Разгадка мира белков по-прежнему полна тайн и неожиданностей. Оказывается, значительная их часть еще не открыта.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Petr Hoffmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ученый

В недавнем исследовании ученые обнаружили 4208 новых белков, производимых вирусами, включая грипп и ВИЧ. По всему миру исследователи находят тысячи новых белков в бактериях, растениях, животных и даже человеке.

По словам биохимика Томаса Мартинеса, эти недавно обнаруженные белки, вероятно, играют важную роль в биологических процессах.

"Это невозможно игнорировать, — говорит он. — Чтобы полностью понять, как работает наша биология, нам необходимо составить полный перечень всех компонентов".

В прошлом поиск новых белков был во многом случайным. Например, в 1840 году немецкий химик Фридрих Людвиг Хюнефельд, изучая кровь дождевого червя под микроскопом, обнаружил кристаллы, похожие на почтовые марки, — гемоглобин.

Спустя столетие ученые ускорили поиск, выяснив, как организм производит белки. Каждый белок кодируется геном в ДНК. Для производства белка клетки создают копию гена в виде молекулы мРНК. Затем рибосома использует мРНК для сборки белка из строительных блоков.

В 1990-х годах, с началом секвенирования геномов, поиск ускорился еще больше. Исследователи могли сканировать геном в поисках генов, кодирующих белки, даже если никогда их не видели. Сканирование генома человека привело к открытию около 20 000 генов.

Однако позже выяснилось, что при таком поиске многие белки упускались из виду. Это открытие снова произошло случайно, когда исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучали белки, производимые клетками, извлекая рибосомы и исследуя прикрепленную к ним мРНК.

Метод, названный "профилированием рибосом", показал, что многие молекулы мРНК не соответствуют известным генам, указывая на ранее неизвестные гены, производящие новые белки, пишет nytimes.

Уточнения

Гено́м — совокупность наследственного материала, заключённого в клетке организма. Геном содержит биологическую информацию, необходимую для построения и поддержания организма. Большинство геномов, в том числе геном человека и геномы всех остальных клеточных форм жизни, построено из ДНК, однако некоторые вирусы имеют геномы из РНК.



