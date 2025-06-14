Эволюция клопов: как люди стали их единственным спасением

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Согласно результатам недавнего исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, "тесная связь" клопов и людей началась приблизительно 245 тысяч лет назад.

Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клоп постельный

Эти насекомые эволюционировали от пещерных летучих мышей, чья кровь была их единственным источником питания, и обнаружили неандертальцев или других древних людей, спящих в тех же пещерах.

Ученые утверждают, что с этого момента клопы разделились на два отдельных вида: один продолжал питаться кровью летучих мышей, а другой переключился на человеческую кровь.

"Клопов не найти в саду, — отметил Уоррен Бут, профессор городской энтомологии из Технологического института Вирджинии, являющийся ведущим автором исследования. — Они полностью зависят от нас в плане распространения и выживания".

Исследование выявило, что после периода упадка, связанного с кочевым образом жизни древних людей, популяция постельных клопов, зависящих от человека, резко увеличилась примерно 13 тысяч лет назад.

Этот рост численности совпал с переходом человечества к оседлому образу жизни в Европе и на Ближнем Востоке.

"Когда люди решили селиться вместе и начали строить города, популяция клопов значительно возросла, — заявила Линдси Майлз, исследовательница энтомологии из Технологического института Вирджинии и соавтор исследования. — Для клопов это было чрезвычайно выгодно".

Результаты исследования, основанные на геномном анализе ДНК постельных клопов, связанных с человеком, и раскрывающие их эволюционное прошлое, помогают понять взаимоотношения между людьми и вредителями, которые на протяжении долгого времени оказывали влияние на развитие человеческой цивилизации. Эти отношения иногда могут быть смертельно опасными, как, например, в случае бубонной чумы, которая унесла миллионы жизней, когда зараженные особи переходили с крыс на людей, пишет nytimes.

Уточнения

Популя́ция (от лат. populus — население, народ) — способная к саморегуляции группа особей одного вида, обитающих на общей территории, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство.

