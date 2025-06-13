Отпечаток дыхания: наука открыла уникальный метод идентификации

Как отпечаток пальца или уникальный узор радужной оболочки, дыхание может быть индивидуальным. Ученые обнаружили, что характеристики дыхания настолько специфичны, что их можно использовать для идентификации человека, подобно "дыхательному отпечатку".
В исследовании, опубликованном в Current Biology, ученые проанализировали данные, собранные с помощью датчиков, которые носили 100 участников в течение суток. Этот метод оказался успешным в 90% случаев. Кроме того, выявлена связь между особенностями дыхания и результатами тестов на тревожность и другими чертами характера. Это открывает перспективы использования мониторинга дыхания для получения информации о психическом состоянии.
Ноам Собел и его коллеги из Института Вейцмана считают, что каждый вдох несет информацию о мозге, активируя сенсорные нейроны. Ученые предположили, что паттерны дыхания могут быть уникальными.
Тимна Сорока разработала датчик, фиксирующий поток воздуха из каждой ноздри. Анализ данных с помощью специального программного обеспечения позволил отличить одного человека от другого.
Особенности дыхания варьируются: паузы, скорость выдоха, доминирование одной ноздри. Точность идентификации повышалась с увеличением объема данных. Спустя два года после первого этапа исследования, участников, вернувшихся для повторной записи, удалось идентифицировать с той же точностью.
Джек Фельдман, нейробиолог из Калифорнийского университета, отметил, что исследование открывает новые аспекты дыхания, предоставляя убедительные доказательства существования уникальных дыхательных паттернов. Это связано с тесной связью дыхания с различными процессами в организме.
Диего Лаплань и Адриано Торт считают исследование увлекательным и перспективным для понимания основ уникальных моделей дыхания.
Исследователи также обнаружили связь между индексом массы тела и особенностями дыхания, а также потенциальную корреляцию между дыханием и тревожностью, депрессией и аутизмом. Например, люди с высокими показателями депрессии склонны к быстрому выдоху.
Ученые задаются вопросом, можно ли определить "здоровый" тип дыхания для выявления заболеваний и изменения биологии. Однако, сложно отделить особенности дыхания от повседневной деятельности, что может затруднить использование дыхания в качестве диагностического инструмента.
Также существуют вопросы конфиденциальности, поскольку длительные записи дыхания могут подпадать под действие законов о защите конфиденциальности, согласно nytimes.
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