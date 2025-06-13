Отпечаток дыхания: наука открыла уникальный метод идентификации

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Как отпечаток пальца или уникальный узор радужной оболочки, дыхание может быть индивидуальным. Ученые обнаружили, что характеристики дыхания настолько специфичны, что их можно использовать для идентификации человека, подобно "дыхательному отпечатку".

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка занимается йогой

В исследовании, опубликованном в Current Biology, ученые проанализировали данные, собранные с помощью датчиков, которые носили 100 участников в течение суток. Этот метод оказался успешным в 90% случаев. Кроме того, выявлена связь между особенностями дыхания и результатами тестов на тревожность и другими чертами характера. Это открывает перспективы использования мониторинга дыхания для получения информации о психическом состоянии.

Ноам Собел и его коллеги из Института Вейцмана считают, что каждый вдох несет информацию о мозге, активируя сенсорные нейроны. Ученые предположили, что паттерны дыхания могут быть уникальными.

Тимна Сорока разработала датчик, фиксирующий поток воздуха из каждой ноздри. Анализ данных с помощью специального программного обеспечения позволил отличить одного человека от другого.

Особенности дыхания варьируются: паузы, скорость выдоха, доминирование одной ноздри. Точность идентификации повышалась с увеличением объема данных. Спустя два года после первого этапа исследования, участников, вернувшихся для повторной записи, удалось идентифицировать с той же точностью.

Джек Фельдман, нейробиолог из Калифорнийского университета, отметил, что исследование открывает новые аспекты дыхания, предоставляя убедительные доказательства существования уникальных дыхательных паттернов. Это связано с тесной связью дыхания с различными процессами в организме.

Диего Лаплань и Адриано Торт считают исследование увлекательным и перспективным для понимания основ уникальных моделей дыхания.

Исследователи также обнаружили связь между индексом массы тела и особенностями дыхания, а также потенциальную корреляцию между дыханием и тревожностью, депрессией и аутизмом. Например, люди с высокими показателями депрессии склонны к быстрому выдоху.

Ученые задаются вопросом, можно ли определить "здоровый" тип дыхания для выявления заболеваний и изменения биологии. Однако, сложно отделить особенности дыхания от повседневной деятельности, что может затруднить использование дыхания в качестве диагностического инструмента.

Также существуют вопросы конфиденциальности, поскольку длительные записи дыхания могут подпадать под действие законов о защите конфиденциальности, согласно nytimes.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе.

