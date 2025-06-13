Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт России достиг рекорда: 330 миллиардов долларов несмотря на ограничения
Она бросила всё и начала новую жизнь в автодоме — вот почему её выбор вдохновляет
Санитарные нормы для дачного туалета: как избежать неприятных сюрпризов
Секрет древних охотников: уникальные 6000-летние скелеты с ДНК, которой нет у колумбийцев
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как избавиться от муравьёв без химии: метод, который работает уже более ста лет
Джиган заявил, что запретит Artik & Asti петь его трек Худи
Красные щёки — это не румянец, а сигнал бедствия: проверьте, нет ли у вас купероза
Куриная карбонара: секрет сочного ужина за полчаса – пальчики оближешь

Отпечаток дыхания: наука открыла уникальный метод идентификации

2:53
Наука

Как отпечаток пальца или уникальный узор радужной оболочки, дыхание может быть индивидуальным. Ученые обнаружили, что характеристики дыхания настолько специфичны, что их можно использовать для идентификации человека, подобно "дыхательному отпечатку".

Девушка занимается йогой
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка занимается йогой

В исследовании, опубликованном в Current Biology, ученые проанализировали данные, собранные с помощью датчиков, которые носили 100 участников в течение суток. Этот метод оказался успешным в 90% случаев. Кроме того, выявлена связь между особенностями дыхания и результатами тестов на тревожность и другими чертами характера. Это открывает перспективы использования мониторинга дыхания для получения информации о психическом состоянии.

Ноам Собел и его коллеги из Института Вейцмана считают, что каждый вдох несет информацию о мозге, активируя сенсорные нейроны. Ученые предположили, что паттерны дыхания могут быть уникальными.

Тимна Сорока разработала датчик, фиксирующий поток воздуха из каждой ноздри. Анализ данных с помощью специального программного обеспечения позволил отличить одного человека от другого.

Особенности дыхания варьируются: паузы, скорость выдоха, доминирование одной ноздри. Точность идентификации повышалась с увеличением объема данных. Спустя два года после первого этапа исследования, участников, вернувшихся для повторной записи, удалось идентифицировать с той же точностью.

Джек Фельдман, нейробиолог из Калифорнийского университета, отметил, что исследование открывает новые аспекты дыхания, предоставляя убедительные доказательства существования уникальных дыхательных паттернов. Это связано с тесной связью дыхания с различными процессами в организме.

Диего Лаплань и Адриано Торт считают исследование увлекательным и перспективным для понимания основ уникальных моделей дыхания.

Исследователи также обнаружили связь между индексом массы тела и особенностями дыхания, а также потенциальную корреляцию между дыханием и тревожностью, депрессией и аутизмом. Например, люди с высокими показателями депрессии склонны к быстрому выдоху.

Ученые задаются вопросом, можно ли определить "здоровый" тип дыхания для выявления заболеваний и изменения биологии. Однако, сложно отделить особенности дыхания от повседневной деятельности, что может затруднить использование дыхания в качестве диагностического инструмента.

Также существуют вопросы конфиденциальности, поскольку длительные записи дыхания могут подпадать под действие законов о защите конфиденциальности, согласно nytimes.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Шоу-бизнес
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя Аудио 
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Последние материалы
Экспорт России достиг рекорда: 330 миллиардов долларов несмотря на ограничения
Она бросила всё и начала новую жизнь в автодоме — вот почему её выбор вдохновляет
Санитарные нормы для дачного туалета: как избежать неприятных сюрпризов
Секрет древних охотников: уникальные 6000-летние скелеты с ДНК, которой нет у колумбийцев
Отпечаток дыхания: наука открыла уникальный метод идентификации
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как избавиться от муравьёв без химии: метод, который работает уже более ста лет
Джиган заявил, что запретит Artik & Asti петь его трек Худи
Красные щёки — это не румянец, а сигнал бедствия: проверьте, нет ли у вас купероза
Куриная карбонара: секрет сочного ужина за полчаса – пальчики оближешь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.