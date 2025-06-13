Секрет древних охотников: уникальные 6000-летние скелеты с ДНК, которой нет у колумбийцев

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Череп

В Колумбии обнаружили старинные скелеты с неизвестной ранее ДНК. Им около 6000 лет.

ДНК не совпадает с генетическим кодом ни одного из известных коренных народов региона. Исследователи считают, что останки со стоянки Чекуа принадлежат охотникам-собирателям.

Оказалось, что около 2 тысяч лет до нашей эры население региона полностью обновилось. Останки подтверждают вероятность сложной картины миграций в Южной Америке и особую культурную эволюцию: от примитивных охотников до людей, освоивших гончарное дело и земледелие.

Заселять континент могли в несколько этапов. В Южную Америку приходили группы, которые сильно отличались друг от друга генетически и культурно.

Уточнения

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], , официальное название — Респу́блика Колу́мбия, República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]) — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке.

