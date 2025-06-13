Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт России достиг рекорда: 330 миллиардов долларов несмотря на ограничения
Она бросила всё и начала новую жизнь в автодоме — вот почему её выбор вдохновляет
Санитарные нормы для дачного туалета: как избежать неприятных сюрпризов
Отпечаток дыхания: наука открыла уникальный метод идентификации
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как избавиться от муравьёв без химии: метод, который работает уже более ста лет
Джиган заявил, что запретит Artik & Asti петь его трек Худи
Красные щёки — это не румянец, а сигнал бедствия: проверьте, нет ли у вас купероза
Куриная карбонара: секрет сочного ужина за полчаса – пальчики оближешь

Секрет древних охотников: уникальные 6000-летние скелеты с ДНК, которой нет у колумбийцев

0:49
Наука
Череп
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Череп

В Колумбии обнаружили старинные скелеты с неизвестной ранее ДНК. Им около 6000 лет.

ДНК не совпадает с генетическим кодом ни одного из известных коренных народов региона. Исследователи считают, что останки со стоянки Чекуа принадлежат охотникам-собирателям.

Оказалось, что около 2 тысяч лет до нашей эры население региона полностью обновилось. Останки подтверждают вероятность сложной картины миграций в Южной Америке и особую культурную эволюцию: от примитивных охотников до людей, освоивших гончарное дело и земледелие.

Заселять континент могли в несколько этапов. В Южную Америку приходили группы, которые сильно отличались друг от друга генетически и культурно.

Уточнения

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], , официальное название — Респу́блика Колу́мбия, República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]) — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Шоу-бизнес
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову Аудио 
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Последние материалы
Экспорт России достиг рекорда: 330 миллиардов долларов несмотря на ограничения
Она бросила всё и начала новую жизнь в автодоме — вот почему её выбор вдохновляет
Санитарные нормы для дачного туалета: как избежать неприятных сюрпризов
Секрет древних охотников: уникальные 6000-летние скелеты с ДНК, которой нет у колумбийцев
Отпечаток дыхания: наука открыла уникальный метод идентификации
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как избавиться от муравьёв без химии: метод, который работает уже более ста лет
Джиган заявил, что запретит Artik & Asti петь его трек Худи
Красные щёки — это не румянец, а сигнал бедствия: проверьте, нет ли у вас купероза
Куриная карбонара: секрет сочного ужина за полчаса – пальчики оближешь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.