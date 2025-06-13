Учёные из Сириуса создали технологию, которая может изменить лечение рака

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда исследователей из научно-технологического университета "Сириус" разрабатывает новаторский метод лечения онкологических заболеваний, который может радикально изменить существующие подходы.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Пресс-служба университета сообщила о создании технологии, позволяющей обучать иммунные клетки пациента, а именно Т-лимфоциты, уничтожению раковых клеток непосредственно в организме, избегая сложной и дорогостоящей лабораторной обработки, как сообщает ТАСС.

В основе инновации лежит использование химерных антигенных рецепторов (CAR), обеспечивающих точное распознавание и ликвидацию опухолевых клеток иммунной системой. Существующая CAR-T терапия, применяемая за рубежом, требует извлечения, модификации вне организма и последующего возвращения Т-клеток, что является сложным, дорогостоящим и длительным процессом, ограничивающим ее широкое применение.

Альтернативный подход "Сириуса" заключается в доставке временной генетической инструкции в Т-клетки прямо в организме с помощью мРНК, стимулирующей выработку CAR-рецепторов. Эти рецепторы позволяют Т-лимфоцитам распознавать специфические белки на поверхности раковых клеток и уничтожать только пораженные участки, сохраняя здоровые ткани.

Исследования сосредоточены на молекуле CD19, маркере В-лимфоцитов при лимфоме. Разработанные CAR-рецепторы точно находят клетки с этим маркером и запускают их уничтожение. Также изучаются маркеры плазматических клеток при множественной миеломе, редкой форме рака крови.

Разрабатываемая технология исключает постоянное генетическое вмешательство. После уничтожения опухоли мРНК-инструкция исчезает, уменьшая риск долгосрочных побочных эффектов. Лабораторные исследования подтвердили эффективность модифицированных клеток в уничтожении опухолей, что позволило перейти к тестированию на живых организмах.

По словам Максима Баранова, ведущего научного сотрудника, успешные испытания могут послужить основой для новых персонализированных методов лечения рака. Проект реализуется в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории "Сириус".

Уточнения

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.



