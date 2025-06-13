От чёрного к белому: как цвет халатов врачей повлиял на отношение пациентов

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

До конца XIX века преобладающим цветом в одежде врачей был черный — черные передники, жилеты и т. д.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина на приеме у врача

Этот цвет, часто ассоциировавшийся с образованностью и мудростью (вспомним священников), создавал мрачную атмосферу.

Однако в взаимодействии с пациентами это никак не помогало!

К тому же, считалось, что на черном цвете менее заметны пятна крови.

Ситуацию изменил английский врач Джозеф Листер, пионер хирургической антисептики.

Он внедрил обязательную обработку ран, инструментов и рук с использованием карболовой кислоты. Это привело к значительному снижению (в три раза!) послеоперационной смертности: с 45% до 15%.

Листер настаивал на использовании белых халатов, аргументируя это тем, что на них лучше видна грязь, в то время как черные халаты могли носиться неделями без стирки.

Постепенно белый халат стал символом врача, олицетворяя не только чистоту, но и профессионализм. Однако спустя столетие его снова начали видоизменять.

С 1970-х годов хирурги в США и Канаде стали заменять белый цвет на зеленый и синий. Причина заключалась в том, что белый цвет ослеплял глаза под ярким операционным светом и затруднял различение тканей. Синий и зеленый оказались более комфортными для глаз — как физиологически, так и психологически.

Вслед за хирургами эта тенденция распространилась и на других врачей. В 2000-х годах исследования показали, что цвета оказывают различное влияние на восприятие.

Зеленый цвет снижает тревожность, поэтому часто используется в хирургии и реанимации. Синий ассоциируется с надежностью и идеально подходит для терапевтов. Розовый расслабляет детей и оказывают эффект, сравнимый с мягкой игрушкой в педиатрии.

Главное, что в цветных халатах врачи кажутся более дружелюбными, что улучшает общение с пациентами, особенно с детьми и тревожными взрослыми.

В России существуют иерархические цветовые обозначения, закрепленные в рекомендациях Минздрава. Руководители носят темно-синие халаты, врачи — темно-зеленые, медсестры — светло-зеленые, младший медперсонал — фиолетовые и сиреневые, а немедицинский персонал — серые.

Несмотря на это, в некоторых странах, например, в Финляндии и Японии, врач в белом халате остается символом профессионализма, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Терапия — лечение болезней консервативными (нехирургическими) методами, раздел медицины, изучающий внутренние болезни, их профилактику и лечение.



