Умер, но нет: загадки монархов, исчезновений и странных предсказаний, которые сбылись

3:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Иногда кажется, что некоторые исторические факты придумали сценаристы фантастических фильмов. Но всё это — подлинная реальность, от которой мороз по коже.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засуха

1. "Война" с пернатыми, проигранная Австралией

В 1932 году Австралия всерьёз объявила войну… страусам эму. Эти птицы вытоптали посевы пшеницы на новых фермерских полях. Против них применили оружие, но пернатые бегали быстрее пуль. Итог: птицы выиграли, а правительство — сдалось.

2. Король, который исчез

Молодой португальский монарх Себастьян I в 1574 году ушёл в военный поход и… пропал. Его тело не нашли, но и в плену король замечен не был. Он не оставил наследников, и страна осталась без династии.

3. Девушка в свадебном платье — 35 лет

Австралийка Эмма Элиза Донниторн, брошенная у алтаря, всю жизнь прожила в доме, не снимая свадебного платья. Эта драма, возможно, вдохновила Чарльза Диккенса на образ мисс Хэвишем.

4. Король с родословной как бомба замедленного действия

Карлос II Испанский страдал 28 наследственными болезнями. Виноваты в этом многовековые браки внутри семьи. Он почти не говорил, не мог иметь детей и прожил жизнь в боли.

5. Крестьянин с армией детей

Фёдор Васильев из России — рекордсмен по числу детей: 89 отпрысков от двух жён. Часто рождались двойни и тройни. Даже Екатерина II слышала о нём лично.

6. Цветы через столетия

На могиле юной Каролины Вальтер во Фрайбурге с конца XIX века появляются свежие цветы. Кто их приносит — до сих пор загадка.

7. Похороны живой девушки

Герцог Брауншвейг-Люнебург инсценировал смерть своей возлюбленной, чтобы спасти её от жены. В гробу была кукла, а не девушка. Священнику заплатили за молчание.

8. Моча вместо краски для волос

В XV-XVI веках женщины осветляли волосы… мочой. В моду вошли блондинки, и ради моды дамы шли на всё. Тем, кто богаче, проще было купить светлый парик.

9. Пророчество, которое сбылось

Мария Ленорман предсказала Жозефине де Богарнэ, что та станет "выше королевы". Тогда это звучало абсурдно. Но Жозефина вышла за Наполеона и стала императрицей.

10. Родственница своей дочери

Жозефина стала невесткой собственной дочери — после того как её дочь вышла замуж за брата Наполеона. Это переплетение семей — одно из самых странных в истории.

11. Романовы и роковое совпадение

Династия началась в Ипатьевском монастыре, а завершилась в Ипатьевском доме, где царская семья была расстреляна в 1918 году. Совпадение — или страшный символ?

Уточнения

Мона́рх (греч. μόναρχος, дословно — «единовластный правитель, властелин»; от греч. μόνος «один» + греч. αρχός «правитель») — наследственный или (реже) выборный глава государства: император (царь, цезарь, кайзер), каган, шахиншах (падишах) и ниже рангом; фараон, король, халиф и ниже рангом; князь (в значениях; герцог, принц), тагавор, экзарх, негус, шах, султан, эмир, хан, малик, бей, визирь, государь, махараджа и тому подобное; лицо, обладающее суверенитетом.



