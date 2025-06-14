В Солнечной системе такой нет: эту гигантскую планету не видит ни один телескоп — но она точно существует

На расстоянии 2472 световых лет от нас астрономы нашли необычный мир — Kepler-725c, огромную суперземлю, масса которой в 10 раз превышает земную. Эта планета — загадка: хотя она попадает в зону обитаемости своей звезды, это происходит лишь на части её вытянутой орбиты.
Самое интересное — Kepler-725c не была замечена напрямую. Её "выдали" колебания в транзитах другой планеты, Kepler-725b, — газового гиганта с орбитальным периодом 39,64 дня.
Эти вариации времени транзита (TTV) указывали на гравитационное влияние третьего объекта в системе.
"Проанализировав сигналы TTV планеты-гиганта Кеплер-725b… команда успешно определила массу и орбитальные параметры скрытой планеты Кеплер-725c", — заявила исследователь Сунь Лейлей из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук.
TTV — это метод, который позволяет выявлять даже те планеты, которые не видны в телескоп напрямую, благодаря изменениям в регулярности транзитов других небесных тел.
Kepler-725c — не просто массивная. Её орбита вытянута (эксцентриситет 0,44), в отличие от почти круговой земной (0,0167).
Это значит, что планета то приближается к звезде, то удаляется от неё - в результате только часть её 207,5-дневной орбиты проходит через обитаемую зону.
Если на ней есть атмосфера, то смена температур может быть экстремальной — и это делает вопрос о возможной жизни на планете ещё более интересным. Ведь, возможно, она существует… только в "тёплые месяцы".
Из-за того, что Kepler-725c не пересекает диск звезды (то есть не проходит транзитом), мы не можем исследовать её атмосферу с помощью телескопа Джеймса Уэбба.
Он требует, чтобы свет звезды проходил через атмосферу планеты — только тогда можно анализировать её состав.
С запуском миссии ESA PLATO в 2026 году астрономы рассчитывают обнаружить больше подобных миров с помощью TTV.
Новый аппарат будет чувствительнее, а значит, откроет больше "невидимых" экзопланет, особенно тех, которые расположены в зоне обитаемости.
"[Открытие Kepler-725c] демонстрирует потенциал метода TTV для обнаружения планет с низкой массой в обитаемых зонах солнцеподобных звёзд", — подчеркнул Сан.
Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Подавляющее большинство открытых экзопланет обнаружено с использованием различных непрямых методик детектирования, а не визуального наблюдения из-за сложности такого метода.
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