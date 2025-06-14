В Солнечной системе такой нет: эту гигантскую планету не видит ни один телескоп — но она точно существует

2:58 Your browser does not support the audio element. Наука

На расстоянии 2472 световых лет от нас астрономы нашли необычный мир — Kepler-725c, огромную суперземлю, масса которой в 10 раз превышает земную. Эта планета — загадка: хотя она попадает в зону обитаемости своей звезды, это происходит лишь на части её вытянутой орбиты.

Фото: NASA by Leah Hustak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суперземля

Как её обнаружили?

Самое интересное — Kepler-725c не была замечена напрямую. Её "выдали" колебания в транзитах другой планеты, Kepler-725b, — газового гиганта с орбитальным периодом 39,64 дня.

Эти вариации времени транзита (TTV) указывали на гравитационное влияние третьего объекта в системе.

"Проанализировав сигналы TTV планеты-гиганта Кеплер-725b… команда успешно определила массу и орбитальные параметры скрытой планеты Кеплер-725c", — заявила исследователь Сунь Лейлей из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук.

TTV — это метод, который позволяет выявлять даже те планеты, которые не видны в телескоп напрямую, благодаря изменениям в регулярности транзитов других небесных тел.

Почему она особенная?

Kepler-725c — не просто массивная. Её орбита вытянута (эксцентриситет 0,44), в отличие от почти круговой земной (0,0167).

Это значит, что планета то приближается к звезде, то удаляется от неё - в результате только часть её 207,5-дневной орбиты проходит через обитаемую зону.

Если на ней есть атмосфера, то смена температур может быть экстремальной — и это делает вопрос о возможной жизни на планете ещё более интересным. Ведь, возможно, она существует… только в "тёплые месяцы".

Что мешает узнать больше?

Из-за того, что Kepler-725c не пересекает диск звезды (то есть не проходит транзитом), мы не можем исследовать её атмосферу с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

Он требует, чтобы свет звезды проходил через атмосферу планеты — только тогда можно анализировать её состав.

Что дальше?

С запуском миссии ESA PLATO в 2026 году астрономы рассчитывают обнаружить больше подобных миров с помощью TTV.

Новый аппарат будет чувствительнее, а значит, откроет больше "невидимых" экзопланет, особенно тех, которые расположены в зоне обитаемости.

"[Открытие Kepler-725c] демонстрирует потенциал метода TTV для обнаружения планет с низкой массой в обитаемых зонах солнцеподобных звёзд", — подчеркнул Сан.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Подавляющее большинство открытых экзопланет обнаружено с использованием различных непрямых методик детектирования, а не визуального наблюдения из-за сложности такого метода.

