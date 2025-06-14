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Поднялся из глубин: новый остров внезапно появился в Каспийском море — но не всё так просто

2:51
Наука

В Каспийском море появился новый остров — настоящий географический сюрприз. Он был замечен на спутниковых снимках ещё в ноябре 2024 года, а недавно российская научная экспедиция подтвердила его существование. Однако высадиться на него пока не удалось.

Каспийское море
Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каспийское море

Где находится новый остров?

Безымянный остров расположен примерно в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный, в северной части Каспийского моря.

Сейчас он едва поднимается над уровнем воды — его поверхность плоская и влажная, с песчаными грядами.

Почему он появился?

По словам исследователей появление острова связано со снижением уровня воды в Каспийском море.

"Возникновение новых островов в Каспийском море связано с циклическими процессами долгосрочных колебаний уровня [этих] бессточных вод", — комментирует старший научный сотрудник Степана Подоляко, из Института океанологии им. П. П. Ширшова.

Подоляко поясняет, что уровень воды уже снижался в 1930-х, 1970-х, а с 2010 года — снова.

Это может быть связано как с изменением климата и ускоренным испарением, так и с тектоническими сдвигами на морском дне.

Почему на остров не ступила нога человека?

Экспедиции удалось подойти к острову и зафиксировать его с помощью дронов, но высадка оказалась невозможной из-за мелководья и плохой погоды.

Тем не менее, аэрофотоснимки дали представление о его размерах и структуре. Подробные исследования ещё впереди.

Что будет дальше?

Следующий визит планируется на вторую половину 2025 года. Тогда учёные рассчитывают провести более глубокое исследование и, возможно, предложить название для нового острова. Всё будет зависеть от того, найдутся ли на нём какие-либо особенности, достойные имени:

"В противном случае остров может быть назван в честь человека, который внёс значительный научный или культурный вклад в развитие региона", — добавил Подоляко.

Интересный факт о Каспийском море

Каспийское море — крупнейшее в мире внутреннее водоём по площади (371 000 км²). И такие географические изменения, как появление новых островов, — не редкость для него. Например, группа островов Аваш появляется в периоды падения уровня воды:

"Острова Аваш — это поднятия на морском дне, которые выходят на поверхность в периоды падения уровня моря".

Летом и осенью уровень воды может снова снизиться, и новый остров поднимется выше.

Уточнения

Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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