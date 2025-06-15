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Голливуд в гневе: Disney и Universal преследуют Midjourney. ИИ зашел слишком далеко

1:54
Наука

Крупнейшие голливудские студии Disney и Universal подали иск против компании Midjourney, обвинив её в незаконном использовании своих брендов, персонажей и визуального стиля.

Голливуд
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голливуд

Предмет спора — использование материалов студий для обучения генеративной нейросети, способной создавать изображения по текстовому описанию.

Midjourney подозревается в генерации контента, визуально повторяющего персонажей и стили, защищённые авторским правом. Disney и Universal заявляют, что искусственный интеллект обучался на их произведениях без разрешения, что нарушает не только юридические нормы, но и коммерческие интересы студий.

Эксперты считают этот иск поворотным моментом в конфликте между индустрией развлечений и разработчиками ИИ. Эд Ньютон-Рекс из инициативы Fair Trained поддержал действия Disney и Universal, подчеркнув, что это шаг к защите прав творцов. Юристы предполагают, что истцы имеют высокие шансы на победу.

Важно отметить, что Disney и Universal начали юридическое давление позже других игроков, но их масштаб придаёт делу вес. Участие Disney, одного из самых влиятельных правообладателей в мире, может вынудить ИИ-компании внедрить более строгие фильтры и механизмы лицензирования.

Тем не менее, не исключено, что судебный процесс может привести не только к санкциям, но и к переговорам. Некоторые аналитики считают, что Disney использует иск как инструмент для налаживания контроля над тем, как её контент применяется в сфере ИИ — возможно, даже с расчётом на коммерческое партнёрство.

В итоге этот прецедент может определить, кто будет владеть контентом в мире, где искусственный интеллект становится всё более творческим.

Уточнения

MidjourneyМиджо́рни») — исследовательская компания и разрабатываемое ею одноимённое программное обеспечение искусственного интеллекта, создающее изображения по текстовым описаниям. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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