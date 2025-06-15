Стакан воды в засушливой Долине Смерти без электричества и трубопровода — фантастика

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Собрать воду из воздуха в одном из самых засушливых мест Земли — звучит как научная фантастика. Но это стало реальностью: инновационное устройство, разработанное учёными под руководством Сюаньхэ Чжао, смогло извлечь 160 мл воды за день в Долине Смерти, где влажность не превышала 5%.

Фото: U.S. National Archives and Records Administration by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Долина Смерти

Главная проблема извлечения воды из воздуха — необходимость в электроэнергии и нестабильность традиционных методов, таких как туманоуловители, которые плохо работают в сухом климате. Новое устройство не требует ни розетки, ни батарей.

Компактный прибор высотой 50 см и шириной 10 см состоит из стеклянной панели с гидрогелем и солями лития. Ночью гель впитывает влагу из воздуха, а днём солнце испаряет воду, которая конденсируется на поверхности. Всего восемь таких панелей могут обеспечить дневную потребность одного человека в питьевой воде.

Это решение открывает огромный потенциал для засушливых регионов: Сахара, Аравийский полуостров, Центральная Азия. Оно может стать спасением в условиях гуманитарных кризисов или стихийных бедствий, где нет доступа к источникам воды или электроэнергии.

Однако исследователи подчёркивают, что необходимы длительные испытания устройства в более экстремальных и разнообразных условиях. На стабильность работы могут повлиять пыль, резкие перепады температуры, а также механический износ.

Тем не менее, сам факт успешного теста в Долине Смерти доказывает: даже самые враждебные условия могут быть преодолены с помощью науки. И каждый грамм влаги, извлечённый таким способом, — шаг к устойчивому будущему.

Уточнения

Доли́на Сме́рти (англ. Death Valley) — межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна на западе США в штате Калифорния, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада.

