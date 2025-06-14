Готовы ли вы к солнечным штормам? Рекомендации на случай геомагнитной бури

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1:49
Наука

Мощная солнечная вспышка, зафиксированная 31 мая, вызвала одно из редчайших предупреждений о геомагнитной буре уровня G4. Это означает, что Землю достиг корональный выброс массы со скоростью свыше 1700 км/с, который способен серьёзно нарушить работу критической инфраструктуры.

Солнце
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце

Корональный выброс массы — это мощный выброс плазмы и магнитного поля из внешних слоёв Солнца. Когда такие выбросы направлены на Землю, они могут искажать магнитное поле планеты, нарушать работу спутников, GPS-систем и даже выводить из строя электрические сети.

Событие сопровождалось яркими полярными сияниями, наблюдавшимися в более южных широтах, чем обычно. Это зрелище, хоть и впечатляющее, подчёркивает риски подобных бурь. Даже военные системы могут быть уязвимы, а связь — нестабильна.

Военно-морская лаборатория США наблюдала корональный выброс массы  в реальном времени с помощью спутников и телескопов — LASCO, SECCHI, WISPR, SoloHI и других. Благодаря этим данным стало возможным оперативно предупредить правительственные структуры и инфраструктурные объекты.

Сильные геомагнитные бури, такие как G4, могут стать вызовом для авиации, судоходства и финансовых систем, зависящих от точного времени и навигации.

Национальный центр прогнозирования космической погоды США рекомендует всем — от простых граждан до операторов критически важных объектов — внимательно следить за обновлениями. Быстрое реагирование и подготовка могут минимизировать последствия, а собранные данные — стать основой для будущих мер устойчивости.

Уточнения

Корональный выброс массы — выброс вещества из звёздной короны. Наблюдение корональных выбросов массы с поверхности Земли затруднено.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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