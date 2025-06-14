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Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок

Наука

В Иране на территории доисторического кладбища Тельчегах-Софла археологи обнаружили удивительный артефакт — удлинённый череп девочки возрастом около 6200 лет. Это открытие вызвало оживлённые дискуссии среди учёных и стало ещё одним фрагментом мозаики ранней городской культуры региона.

Дочь Аменофиса IV или Эхнатона
Фото: commons.wikimedia by Anonymous (Egypt) is licensed under Walters Art Museum
Дочь Аменофиса IV или Эхнатона

Череп явно подвергался искусственной деформации — в древних обществах было принято бинтовать головы младенцам, чтобы добиться определённой формы, считавшейся эстетичной или символически значимой. Однако этот череп несёт и следы травмы: трещина указывает на удар тупым предметом, но остаётся загадкой — был ли это случайный инцидент или результат насилия.

Находка стала частью масштабного археологического проекта "Зохре", который более десяти лет изучает зарождение цивилизации в районе Тельчегах-Софла, где были обнаружены кирпичные гробницы и следы урбанизации.

С помощью компьютерной томографии исследователи зафиксировали аномально тонкие кости и клиновидный перелом. Это подтверждает, что удар был нанесён тупым предметом, а не острым орудием. Возможно, удлинённая форма черепа сделала его уязвимее, но эксперты не исключают, что травма могла бы возникнуть при любом строении черепа.

Погребение в общей могиле затрудняет установление личности и социального статуса девочки. Её смерть становится отражением эпохи перемен — когда общества переходили от племён к городам, формировались новые верования, письменность и социальные роли.

На границе между культурным ритуалом и трагедией эта находка заставляет задуматься о цене принадлежности, уязвимости тела и роли случайности в истории человечества.

Уточнения

Тельчегах-Софла — деревня на юго-западе Ирана. Расположена между северным побережьем Персидского залива и горами Загрос, на левом берегу реки Зохре, к западу от города Сардешт, к югу от города Бехбехан. 

Зохре́ (Венера) — река на западе Ирана. Долина Зохре представляет большой археологический интерес. Известно несколько поселений конца 5-го тысячелетия до н. э., расположенных вдоль реки Зохре. Среди них Тельчегах-Софла было самым важным, демонстрируя явные признаки социальной дифференциации, выраженной в большом кладбище рядом с поселением.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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