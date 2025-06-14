Белок, который спасает от мутаций: почему без него клетка теряет защиту

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Что общего между гипотоническим стрессом, белком Treacle и редкой генетической болезнью? Как оказалось, всё это звенья одной молекулярной цепочки, охраняющей стабильность генома человека.

Фото: Wikimedia Commons by Joelmills, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Цитология тучных клеток

Когда вода становится угрозой

При гипотоническом стрессе внутрь клетки поступает лишняя вода, её объём увеличивается. Учёные из Института биологии гена РАН и МГУ решили выяснить, как это влияет на важнейший клеточный процесс — синтез белка. Именно его обеспечивают рибосомы — "фабрики" белка, в которых переплетаются работа матричной РНК, транспортной РНК и полипептидных цепей.

R-петли: маленькие сбои с большими последствиями

Исследования показали: при гипотоническом стрессе в участках рибосомных генов формируются аномальные гибриды РНК и ДНК — R-петли. Эти структуры опасны тем, что могут разрывать ДНК и провоцировать мутации. А это уже прямой путь к геномной нестабильности и развитию заболеваний, включая рак.

Сложный механизм самозащиты

Но клетка не сдаётся без боя. Команда исследователей обнаружила, что белок TopBP1 способен распознать R-петли и активировать фермент ATR. Тот, в свою очередь, подавляет транскрипцию — процесс считывания рибосомных генов, предотвращая накопление новых мутаций.

Однако вся эта защита невозможна без белка Treacle, который служит платформой для сборки TopBP1. Без него — весь механизм не запускается.

"Мы впервые описали, как при стрессе подавляется транскрипция рибосомных генов. Эти данные углубляют понимание роли Treacle и открывают путь к изучению синдрома Тричера Коллинза", — отметил Артём Величко, старший научный сотрудник лаборатории стабильности генома ИБГ РАН.

Болезнь из-за сбоя в Treacle

Синдром Тричера Коллинза — редкое заболевание, встречающееся у одного из 50 тысяч новорождённых. Его причина — мутации в Treacle, вызывающие деформации лица и черепа. Новое понимание роли этого белка может приблизить медицину к лечению таких состояний.

Эволюционное открытие

К слову, в начале года датские учёные установили: у человека скорость мутаций ниже, чем у приматов. Это открытие помогает точно рассчитать, когда жил общий предок человека и шимпанзе — ещё один шаг к разгадке истории нашей эволюции.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio "изменение") — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

