Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты Rexton: как двухлитровый мотор покоряет российские дороги
Эффект фотошопа без фильтров: вечерний ритуал, который изменит кожу
Зелёные магниты удачи: 5 растений, которые приносят деньги и спокойствие в дом
Выбираете мыло по запаху? Тогда готовьтесь к сюрпризам на коже
Сладко, но без вреда: варенье, которое удивит даже диабетиков
Не можете дотянуться до пальцев ног? Вот как улучшить гибкость на 100 процентов
Лес шепчет, вода жжёт: кто подстерегает на природе и не даёт вернуться домой спокойно
Тревожное предупреждение: россиян призвали срочно уехать из Израиля и даже не мечтать о поездках в эту страну
Финансовые схемы через мобильные переводы: Казахстан усиливает контроль

Белок, который спасает от мутаций: почему без него клетка теряет защиту

2:36
Наука

Что общего между гипотоническим стрессом, белком Treacle и редкой генетической болезнью? Как оказалось, всё это звенья одной молекулярной цепочки, охраняющей стабильность генома человека.

Цитология тучных клеток
Фото: Wikimedia Commons by Joelmills, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Цитология тучных клеток

Когда вода становится угрозой

При гипотоническом стрессе внутрь клетки поступает лишняя вода, её объём увеличивается. Учёные из Института биологии гена РАН и МГУ решили выяснить, как это влияет на важнейший клеточный процесс — синтез белка. Именно его обеспечивают рибосомы — "фабрики" белка, в которых переплетаются работа матричной РНК, транспортной РНК и полипептидных цепей.

R-петли: маленькие сбои с большими последствиями

Исследования показали: при гипотоническом стрессе в участках рибосомных генов формируются аномальные гибриды РНК и ДНК — R-петли. Эти структуры опасны тем, что могут разрывать ДНК и провоцировать мутации. А это уже прямой путь к геномной нестабильности и развитию заболеваний, включая рак.

Сложный механизм самозащиты

Но клетка не сдаётся без боя. Команда исследователей обнаружила, что белок TopBP1 способен распознать R-петли и активировать фермент ATR. Тот, в свою очередь, подавляет транскрипцию — процесс считывания рибосомных генов, предотвращая накопление новых мутаций.

Однако вся эта защита невозможна без белка Treacle, который служит платформой для сборки TopBP1. Без него — весь механизм не запускается.

"Мы впервые описали, как при стрессе подавляется транскрипция рибосомных генов. Эти данные углубляют понимание роли Treacle и открывают путь к изучению синдрома Тричера Коллинза", — отметил Артём Величко, старший научный сотрудник лаборатории стабильности генома ИБГ РАН.

Болезнь из-за сбоя в Treacle

Синдром Тричера Коллинза — редкое заболевание, встречающееся у одного из 50 тысяч новорождённых. Его причина — мутации в Treacle, вызывающие деформации лица и черепа. Новое понимание роли этого белка может приблизить медицину к лечению таких состояний.

Эволюционное открытие

К слову, в начале года датские учёные установили: у человека скорость мутаций ниже, чем у приматов. Это открытие помогает точно рассчитать, когда жил общий предок человека и шимпанзе — ещё один шаг к разгадке истории нашей эволюции.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio "изменение") — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Новая эстетика на окнах: как шторы теперь задают настроение всей комнате
Недвижимость
Новая эстетика на окнах: как шторы теперь задают настроение всей комнате Аудио 
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Авто
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже Аудио 
Популярное
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый

Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.

Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Последние материалы
Секреты Rexton: как двухлитровый мотор покоряет российские дороги
Эффект фотошопа без фильтров: вечерний ритуал, который изменит кожу
Зелёные магниты удачи: 5 растений, которые приносят деньги и спокойствие в дом
Выбираете мыло по запаху? Тогда готовьтесь к сюрпризам на коже
Сладко, но без вреда: варенье, которое удивит даже диабетиков
Не можете дотянуться до пальцев ног? Вот как улучшить гибкость на 100 процентов
Лес шепчет, вода жжёт: кто подстерегает на природе и не даёт вернуться домой спокойно
Тревожное предупреждение: россиян призвали срочно уехать из Израиля и даже не мечтать о поездках в эту страну
Финансовые схемы через мобильные переводы: Казахстан усиливает контроль
Сладкое и жирное оставляют "шрамы" внутри: даже если вес ушёл, боль остаётся
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.