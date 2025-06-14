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Биоритмы и спорт: открытие, которое переворачивает правила

2:34
Наука

Оказывается, эффективность физических нагрузок может сильно зависеть от времени суток. Международная группа учёных из США и Израиля провела масштабные исследования, чтобы выяснить, в какое время упражнения приносят максимум пользы — и результаты оказались неожиданными.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Что говорят внутренние часы

Практически каждый процесс в организме подчинён циркадным ритмам — биологическим часам, которые регулируют наш сон, метаболизм и даже настроение. По словам Гэда Ашера из Института Вейцмана, цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, влияет ли время суток на эффективность тренировок.

"Циркадные ритмы управляют почти всем в нашей физиологии. Мы хотели понять, есть ли связь между этими ритмами и физической активностью", — отметил учёный.

Тренировки вечером — больше пользы

Опыты сначала проводили на мышах, ведь их биологические ритмы легче контролировать. Группы мышей помещали на беговые дорожки в разное время их активной фазы, и результаты показали: ближе к вечеру мыши демонстрировали улучшение показателей примерно на 50% по сравнению с утренними часами.

Это сопровождалось повышением уровня метаболита ZMP, который усиливает обменные процессы, активируя важный фермент AMPK — регулятор клеточного метаболизма.

А как насчёт людей

Исследования также охватили 12 человек — и результаты были схожими. Участники тратили меньше кислорода на упражнения вечером, что говорит о большей эффективности тренировок в это время.

Один день — разные реакции

Другая команда исследователей, работавшая параллельно, обратила внимание на то, как изменяется мышечная ткань при нагрузке в разное время суток. Главной находкой стало поведение белка HIF-1α — он активируется по-разному в зависимости от времени тренировки и играет ключевую роль в выработке энергии и сжигании жиров.

Всё индивидуально

Тем не менее, делать универсальные выводы рано. Люди отличаются по хронотипу: кто-то — "жаворонок", а кто-то — "сова". Поэтому при выборе идеального времени для занятий важно ориентироваться не только на научные данные, но и на собственные ощущения.

"Учитывая вариативность хронотипов у людей, подход к тренировкам должен быть персонализирован", — подчеркнул Паоло Сассон-Корси из Калифорнийского университета.

Уточнения

Хронотип (от др.-греч. χρόνος "время") — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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