Цифровой мозг внутри датчика: как работает новая разработка

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли измерять давление с минимальной погрешностью даже при экстремальных температурах? Оказывается — да. Российские инженеры разработали уникальное устройство, которое не просто справляется с этой задачей, но и открывает новые горизонты в автоматизации и безопасности.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лаборатория

Как это работает

Инженеры Орловского государственного университета имени Тургенева представили интеллектуальный цифровой датчик давления, работающий от -40 до +350 °C. Точность измерений впечатляет — погрешность не превышает 0,5%. Это делает устройство надежным в самых суровых условиях.

Прорыв в измерительной технике

Созданный датчик нашёл применение в промышленной автоматике, где требуется высокая точность, устойчивость к температурным перепадам и защита от отказов. Он уже внедрён в производство и считается первым в России интеллектуальным датчиком давления, соответствующим мировым стандартам.

Что делает его особенным

Цифровой выходной сигнал — уменьшает вероятность ошибок.

Метрологический самоконтроль — оценивает критические отклонения без участия оператора.

Автономность и беспроводная передача данных — снижает нагрузку на основные системы.

Таким образом, устройство не только измеряет, но и думает, анализирует и передаёт информацию без вмешательства человека.

Взгляд в будущее

По словам Андрея Семина, директора инжинирингового центра, сейчас в планах расширение линейки продукции. Разработчики хотят выйти на рынки медицинского оборудования, сельхозавтоматизации и цифровизации агропрома.

Кто стоит за проектом

Инжиниринговый центр технологий цифровой среды ОГУ им. Тургенева был основан в 2018 году по инициативе Минобрнауки и Минпромторга. Центр отвечает на растущий спрос в цифровизации промышленности, телекоммуникаций и ЖКХ.

Уточнения

Автоматизация - применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

