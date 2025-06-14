Цифровой мозг внутри датчика: как работает новая разработка

Можно ли измерять давление с минимальной погрешностью даже при экстремальных температурах? Оказывается — да. Российские инженеры разработали уникальное устройство, которое не просто справляется с этой задачей, но и открывает новые горизонты в автоматизации и безопасности.
Инженеры Орловского государственного университета имени Тургенева представили интеллектуальный цифровой датчик давления, работающий от -40 до +350 °C. Точность измерений впечатляет — погрешность не превышает 0,5%. Это делает устройство надежным в самых суровых условиях.
Созданный датчик нашёл применение в промышленной автоматике, где требуется высокая точность, устойчивость к температурным перепадам и защита от отказов. Он уже внедрён в производство и считается первым в России интеллектуальным датчиком давления, соответствующим мировым стандартам.
Таким образом, устройство не только измеряет, но и думает, анализирует и передаёт информацию без вмешательства человека.
По словам Андрея Семина, директора инжинирингового центра, сейчас в планах расширение линейки продукции. Разработчики хотят выйти на рынки медицинского оборудования, сельхозавтоматизации и цифровизации агропрома.
Инжиниринговый центр технологий цифровой среды ОГУ им. Тургенева был основан в 2018 году по инициативе Минобрнауки и Минпромторга. Центр отвечает на растущий спрос в цифровизации промышленности, телекоммуникаций и ЖКХ.
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