Пластик под микроскопом: что он делает с вашим организмом изнутри

Крошечные частицы нанопластика — опасность, о которой редко задумываются. Но оказывается, что именно они способны разрушить защитные барьеры организма — начиная с кишечника.
Исследование раскрывает тревожную картину. При накоплении в пищеварительной системе нанопластик нарушает диалог между бактериями микрофлоры и клетками кишечника.
Всё из-за сбоя в передаче сигнальных молекул РНК. Итог — кишечные стенки становятся проницаемыми, а микробы получают шанс пробраться глубже в организм.
"Мы впервые подробно изучили влияние нанопластика на работу кишечника и обнаружили, что его частицы активируют микрофлору, заставляя её вырабатывать сигнальные молекулы, которые ослабляют барьерную функцию кишечника", — отмечают авторы исследования.
Команда под руководством Ли Баохуна из Тайваньского университета Цзяи ввела в кишечник мышей наночастицы полистирола диаметром 100 нанометров. В течение эксперимента они собирали образцы тканей и следили за изменениями.
Результаты показали: под действием нанопластика резко снижалась выработка белков муцина и ZO-1 — главных компонентов, сохраняющих целостность кишечного барьера. Особенно ярко реагировали бокаловидные клетки и бактерии семейств Ruminococcaceae и Lachnospiraceae.
Проникновение наночастиц запускает цепную реакцию: нарушается баланс между микробами и клетками, стенки кишечника теряют плотность — и микробы получают доступ к другим органам. Это может объяснять случаи поражения печени и прочих органов у людей и животных, в чьих организмах накопился пластик.
Учёные уже не первый год изучают, как микроскопические частицы, включая рукотворные, проникают в мозг, лёгкие, сердце. Но пока никто точно не знает, насколько они опасны. Это делает подобные исследования особенно важными: последствия могут проявиться только через годы.
Микропла́стик - мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.
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