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Пластик под микроскопом: что он делает с вашим организмом изнутри

Наука

Крошечные частицы нанопластика — опасность, о которой редко задумываются. Но оказывается, что именно они способны разрушить защитные барьеры организма — начиная с кишечника.

микроскоп
Фото: https://commons.wikimedia.org by Picturepest, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
микроскоп

Что случается в кишечнике

Исследование раскрывает тревожную картину. При накоплении в пищеварительной системе нанопластик нарушает диалог между бактериями микрофлоры и клетками кишечника.

Всё из-за сбоя в передаче сигнальных молекул РНК. Итог — кишечные стенки становятся проницаемыми, а микробы получают шанс пробраться глубже в организм.

"Мы впервые подробно изучили влияние нанопластика на работу кишечника и обнаружили, что его частицы активируют микрофлору, заставляя её вырабатывать сигнальные молекулы, которые ослабляют барьерную функцию кишечника", — отмечают авторы исследования.

Как учёные это доказали

Команда под руководством Ли Баохуна из Тайваньского университета Цзяи ввела в кишечник мышей наночастицы полистирола диаметром 100 нанометров. В течение эксперимента они собирали образцы тканей и следили за изменениями.

Результаты показали: под действием нанопластика резко снижалась выработка белков муцина и ZO-1 — главных компонентов, сохраняющих целостность кишечного барьера. Особенно ярко реагировали бокаловидные клетки и бактерии семейств Ruminococcaceae и Lachnospiraceae.

Последствия для всего организма

Проникновение наночастиц запускает цепную реакцию: нарушается баланс между микробами и клетками, стенки кишечника теряют плотность — и микробы получают доступ к другим органам. Это может объяснять случаи поражения печени и прочих органов у людей и животных, в чьих организмах накопился пластик.

Наночастицы и человек: чего ещё мы не знаем

Учёные уже не первый год изучают, как микроскопические частицы, включая рукотворные, проникают в мозг, лёгкие, сердце. Но пока никто точно не знает, насколько они опасны. Это делает подобные исследования особенно важными: последствия могут проявиться только через годы.

Уточнения

Микропла́стик - мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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