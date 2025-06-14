Комнаты станут чище: изобретение новосибирцев нейтрализует невидимую опасность в воздухе

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Даже когда воздух кажется чистым, в нём могут скрываться опасные примеси. Угарный газ (монооксид углерода) — один из самых коварных загрязнителей: не имеет ни запаха, ни цвета, но способен блокировать кислород в крови и вызывать серьёзные проблемы со здоровьем.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Petr Hoffmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ученый

Новосибирские учёные придумали, как с этим бороться

Исследователи из Института катализа СО РАН и Новосибирского государственного университета разработали и запатентовали уникальный катализатор, который очищает воздух от угарного газа даже при обычном комнатном освещении.

"Новый катализатор препятствует образованию монооксида углерода в качестве побочного продукта при фотокаталитическом окислении ряда органических загрязнителей. Кроме того, он способен разрушать химические вещества, макромолекулы, включая ДНК и РНК, и инактивировать вирусы и бактерии", — рассказали в НГУ.

Как это работает

В основе — фотокаталитическое окисление: технология, при которой загрязнители расщепляются под действием света. Обычно для этого нужен ультрафиолет, но новосибирская разработка активируется и от естественного, и от комнатного освещения — что делает её особенно удобной для использования в быту и офисах.

Что нового

Исследователи модифицировали ранее созданные катализаторы, добавив наночастицы платины и палладия. Именно эти металлы усилили эффект: они захватывают молекулы угарного газа и ускоряют их разрушение.

"Данные частицы обеспечивают промежуточную адсорбцию молекул угарного газа, за счёт чего существенно повышается скорость их окисления", — объясняет автор изобретения Дмитрий Селищев.

Где можно применять технологию

Катализатор подходит для систем очистки воздуха, а также может использоваться как фотоактивное покрытие стен. Сейчас проходят испытания самоочищающихся покрытий на его основе, которые можно будет наносить на поверхности — и они будут работать без участия человека, удаляя опасные вещества из воздуха.

"Наша цель — не просто очистка воздуха, а долгосрочная защита здоровья человека и окружающей среды", — подчёркивают разработчики.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

