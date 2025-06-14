Алгоритм предскажет поведение лекарства в организме — и вот почему это важно

Можно ли точно спрогнозировать, как подействует лекарство на организм, если печень работает не так, как должна? Теперь — да. Исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова создали уникальную математическую модель, способную предсказать, как лекарства ведут себя в организме людей с заболеваниями печени.
Специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики разработали программу, которая учитывает особенности работы печени при распространении веществ по кровотоку. Это особенно важно, потому что именно печень отвечает за метаболизм и выведение препаратов.
"Модель описывает движение индоцианина зеленого (ICG) — вещества, применяемого для диагностики печени. Система рассчитывает его концентрации в крови и период полувыведения,” — рассказали в пресс-службе МГУ.
Любое отклонение в работе печени способно кардинально изменить эффект от лекарства. Поэтому для врачей жизненно важно понимать, как поведёт себя препарат при разной степени поражения органа. Именно эту задачу и решает новая модель.
Модель прошла тестирование на трёх сценариях поражения печени. Результаты открывают возможности для персонализированной медицины, особенно в хирургии — например, при планировании шунтирования.
"Мы можем не просто наблюдать за тем, как вещество циркулирует в крови, но и делать прогнозы. Это важно при планировании терапии пациентов с циррозом или портальной гипертензией,” — объяснил доцент кафедры вычислительных методов Александр Хруленко.
Новая разработка — это шаг к точной, безопасной и индивидуализированной медицине. Особенно — для людей с нарушениями функции печени.
Фармаколо́гия (от греч. φάρμακον "лекарство" + λόγος "слово, учение") — медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм; в более широком смысле — наука о физиологически активных веществах вообще.
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