Алгоритм предскажет поведение лекарства в организме — и вот почему это важно

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли точно спрогнозировать, как подействует лекарство на организм, если печень работает не так, как должна? Теперь — да. Исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова создали уникальную математическую модель, способную предсказать, как лекарства ведут себя в организме людей с заболеваниями печени.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Организм человека

Что за модель

Специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики разработали программу, которая учитывает особенности работы печени при распространении веществ по кровотоку. Это особенно важно, потому что именно печень отвечает за метаболизм и выведение препаратов.

"Модель описывает движение индоцианина зеленого (ICG) — вещества, применяемого для диагностики печени. Система рассчитывает его концентрации в крови и период полувыведения,” — рассказали в пресс-службе МГУ.

Почему это важно

Любое отклонение в работе печени способно кардинально изменить эффект от лекарства. Поэтому для врачей жизненно важно понимать, как поведёт себя препарат при разной степени поражения органа. Именно эту задачу и решает новая модель.

Модель прошла тестирование на трёх сценариях поражения печени. Результаты открывают возможности для персонализированной медицины, особенно в хирургии — например, при планировании шунтирования.

Что говорит наука

"Мы можем не просто наблюдать за тем, как вещество циркулирует в крови, но и делать прогнозы. Это важно при планировании терапии пациентов с циррозом или портальной гипертензией,” — объяснил доцент кафедры вычислительных методов Александр Хруленко.

Кому это пригодится

Врачам — для точного подбора дозировок и прогнозирования побочных эффектов.

Фармакологам — для оценки фармакокинетики препаратов.

Хирургам — для планирования операций.

Новая разработка — это шаг к точной, безопасной и индивидуализированной медицине. Особенно — для людей с нарушениями функции печени.

Уточнения

Фармаколо́гия (от греч. φάρμακον "лекарство" + λόγος "слово, учение") — медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм; в более широком смысле — наука о физиологически активных веществах вообще.

