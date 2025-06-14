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Аромат пищи и насыщение: скрытая связь, которую только раскрыли

2:13
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, почему аромат еды мгновенно вызывает аппетит? А что если именно запах может стать ключом к контролю над перееданием и ожирением?

Женщина ест
Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ест

Нейрофизиологи из Европы сделали удивительное открытие: в носу находятся рецепторы, которые не просто различают запахи, но и участвуют в формировании чувства насыщения. Нарушения в их работе, как выяснилось, могут стать одной из причин постоянного переедания.

Что нашли ученые

Исследователи из Института биологии старения в Германии изучили, как мозг реагирует на запах пищи. Они использовали особую методику — вводили мышам глюкозу с изотопом фтора-18.

Эта метка позволяла отслеживать активность нейронов по вспышкам позитронов — частиц антиматерии. Так учёные выявили новую группу нейронов, тесно связанную с обонятельной системой.

Оказалось, что эта "пищеварительная цепочка" начинается прямо с обонятельного эпителия носа и проходит рядом с прозрачной перегородкой мозга — структурой, о которой раньше мало что было известно.

Как это работает

Чтобы проверить гипотезу, учёные модифицировали геном мышей: они научились активировать нужные рецепторы с помощью лазера.

Результат оказался ошеломляющим: при стимуляции этих нейронов даже голодные мыши начинали есть меньше — несмотря на то, что им предлагали их любимую пищу.

Но у полных мышей этот механизм не срабатывал. Их аппетит оставался прежним, даже при искусственной активации рецепторов. Это позволило предположить, что ожирение нарушает работу этой уникальной обонятельной цепочки.

Почему это важно

"Наше открытие показывает, насколько важную роль играет обоняние в контроле над аппетитом. Мы надеемся, что на его основе можно будет разработать новые способы борьбы с перееданием и ожирением", — рассказала Софи Стекулорум, руководитель проекта.

Если получится восстановить нормальную работу этих нейронов у людей с лишним весом — возможно, они смогут легче справляться с перееданием и удерживать здоровый вес.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus - "стремление; желание") — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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