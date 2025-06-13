Секрет фермерской идиллии: как пара превратила свои яблоневые сады в рай для отдыха

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Предприимчивая пара превратила свою ферму в идиллическое убежище среди яблоневых садов и виноградников, создав идеальное место для знакомства с древним ландшафтом и процветающей художественной жизнью.

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый сад

Сомерсет, чьё название в древности означало "земля летних людей", по-прежнему славится сменой времён года. Софи Брендел и Пану Лонг, переехав сюда с двумя детьми в конце 2022 года, в полной мере ощутили это на своей ферме в Торнфолконе. Они ухаживают за молодыми виноградными лозами, собирают урожай с огорода и готовятся к сбору яблок для производства сидра.

На территории фермы площадью 16 гектаров обустроены места для отдыха. Здесь есть леса, сады, виноградники и озеро.

У озера можно посетить сауну или джакузи, а в лодочном домике — пройти процедуры у местного терапевта. В домиках есть открытые ванные комнаты, а в "Вайн Хат" после ужина можно полюбоваться закатом.

Софи и Пану предлагают гостям корзину с местными продуктами, а также рекомендуют близлежащие рестораны. Недалеко от фермы находятся деревня Норт-Карри и холм Котлстоун, где можно увидеть эксмурских пони и курганы бронзового века, пишет The Guardian.

В этом уголке Сомерсета кипит творческая жизнь. Здесь можно посетить Dennis Chinaworks, магазин керамики ручной работы, и ферму Темперли по производству сидра "Бёрроу Хилл".

Софи и Пану полны идей: курсы пчеловодства, лавандовые поля, застолья, занятия йогой и мастер-классы по рисованию. Это место, где можно взбодриться или расслабиться.

Уточнения

Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом. Представляет собой небольшое специальное помещение или постройку для испытания сухих и влажных ощущений. От пара и высоких температур купальщики потеют.



