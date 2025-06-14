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Это не юный тираннозавр: кем оказался загадочный хищник из Монголии

1:36
Наука

Маленький, но грозный родственник тираннозавра, оказывается, прятался у нас под носом почти полвека. Останки необычного хищника нашли ещё в 1970-х годах в монгольской пустыне Гоби, но ошибочно отнесли к другому виду. Всё изменилось в 2023 году.

динозавр
Фото: https://commons.wikimedia.org by Nkansahrexford, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
динозавр

Кто ты, Khankhuuluu mongoliensis

Новичка в палеонтологическом мире назвали Khankhuuluu mongoliensis. Это не гигант вроде его знаменитого "брата" — весил около 770 кг и был длиной всего 4 метра. Несмотря на скромные размеры, он был настоящим хищником. Новые исследования показали, что это отдельный вид, а не просто молодая особь другого тираннозавра.

Почему это важно

Находка серьёзно меняет представления учёных о развитии и расселении тираннозавров в позднем меловом периоде. Она показывает, что эти хищники были гораздо более разнообразными и территориально разбросанными, чем предполагалось ранее.

"Открытие проливает новый свет на эволюцию видов тираннозавров и закономерности их расселения в позднем меловом периоде", — сообщила доцент факультета естественных наук Университета Калгари в интервью ABC.

Возвращение забытых костей

Интересно, что два скелета, ставшие основой нового открытия, всё это время пылились в архивах. Только в 2023 году палеонтологи решили пересмотреть эти образцы — и не прогадали.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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