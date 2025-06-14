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Грядёт экологический перелом: что происходит с океаном

2:12
Наука

Температура поверхности океана бьёт тревогу: в мае 2025 года она достигла 20,79 °C — всего на 0,14 °C ниже исторического рекорда. Это второе по величине значение за всё время наблюдений, сообщила Служба "Коперник".

Пляж
Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж

Почему это важно

Океан — не просто водная масса. Он играет ключевую роль в сдерживании глобального потепления, поглощая 25-30% углекислого газа и около 90% избыточного тепла, образующегося в атмосфере. Без этого природного "буфера" климат на планете изменился бы куда быстрее.

Но цена слишком высока

Специалисты предупреждают: океан уже начал меняться. Повышение температуры и закисление воды могут запустить разрушительные процессы в морских экосистемах.

Что под угрозой:

  • Кораллы. Потепление мешает полипам усваивать ионы кальция, необходимые для построения рифов. Без них исчезнут целые подводные миры.
  • Водоросли. Одноклеточные организмы размножаются в ускоренном темпе, поглощая кислород и лишая его других морских обитателей.

Кто виноват

Рост температуры напрямую связан с деятельностью человека. Чем больше выбросов парниковых газов — тем теплее становится вода. И хотя океан пока справляется, он не бесконечно устойчив.

"Средняя температура поверхности морей в мире в мае 2025 составила 20,79 градусов, что на 0,14 градуса меньше рекордной температуры, зафиксированной в мае 2024", — говорится в сообщении Службы по изменению климата "Коперник".

Что нас ждёт дальше

Если процесс не замедлится, последствия коснутся не только морей. Разрушение экосистем затронет климат, сельское хозяйство и пищевые цепочки по всей планете. Океан больше не сможет выполнять роль щита — и человечество столкнётся с новой фазой климатического кризиса.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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