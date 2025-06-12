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Опыт стюардессы: какие предметы могут вызвать конфискацию в аэропорту — не повторяйте этих ошибок

1:59
Наука

Опытный специалист по работе на борту предупреждает путешественников о предметах, которые не стоит брать с собой, чтобы избежать неприятностей и возможной конфискации в аэропорту.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

"Как бывшая стюардесса, я многое видела на высоте, — рассказывает Барбибак Ла Азафата, 32-летняя блогерша из Испании. — Но однажды мужчина просто открыл пакет с долларами и спросил, можно ли его оставить".

"Это была не просто пачка денег, — продолжает Ла Азафата. — Это была открытая сумка, заполненная примерно 20 000 долларов".

Эксперт отмечает, что при международных перелетах существует лимит в 10 000 долларов, который нужно декларировать. В противном случае, вас могут оштрафовать или конфисковать деньги.

Управление транспортной безопасности (TSA) и другие органы власти запрещают провоз определенных предметов для безопасности пассажиров.

"Однажды я видела, как женщина плакала из-за того, что ей пришлось выбросить дорогой крем для лица", — вспоминает Ла Азафата о туристке, не желавшей расставаться с косметикой перед полетом.

В частности, следует отказаться от гаджетов с литиевыми батареями.

"Средний пассажир берет с собой шесть устройств на литиевых батареях, — говорит Ла Азафата. — Это телефоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы и наушники".

Литиевые батареи могут легко загореться, особенно если повреждены, пишет nypost.

Ла Азафата советует пассажирам проверять правила авиакомпании перед полетом.

"Некоторые пассажиры думают, что после досмотра им все можно, но это не так, — говорит Ла Азафата. — Авиакомпании могут запрещать некоторые вещи".

Например, надувной мяч может лопнуть в воздухе.

"Перед полетом проверьте сайт вашей авиакомпании", — советует эксперт.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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