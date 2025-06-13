Удивительное открытие: как ресвератрол защищает наши мышцы от вреда жирной пищи

Исследователи из Университета Ковентри (Великобритания) обнаружили, что ресвератрол, естественный антиоксидант, способствует поддержанию мышечной деятельности даже при несбалансированном рационе. Результаты их работы опубликованы в журнале The Journal of Physiology (JPhysiology).
Ресвератрол в значительных концентрациях присутствующий в красном винограде, арахисе и других продуктах, известен своими противовоспалительными свойствами. Новое исследование впервые продемонстрировало его способность защищать мышцы от негативного воздействия метаболического стресса.
Ученые из Центра исследований физической активности, спорта и физических упражнений (PASES) Университета Ковентри провели эксперимент, в ходе которого мышей в течение 12 недель кормили пищей с высоким содержанием жиров. Часть грызунов параллельно получала ресвератрол.
У группы, получавшей ресвератрол, наблюдалось значительное сохранение мышечной силы по сравнению с контрольной группой. В некоторых случаях их показатели были сопоставимы с уровнем мышечной функции у животных, получавших стандартное сбалансированное питание, пишет planet-today.
Наиболее заметным оказался эффект ресвератрола на быстросокращающиеся мышечные волокна, которые наиболее подвержены негативному воздействию жирной пищи. Это имеет важное значение для людей с избыточным весом, число которых, по данным ВОЗ, составляет около миллиарда в мире. В ближайших планах ученых — проведение клинических испытаний на людях.
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