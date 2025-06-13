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Удивительное открытие: как ресвератрол защищает наши мышцы от вреда жирной пищи

1:43
Наука

Исследователи из Университета Ковентри (Великобритания) обнаружили, что ресвератрол, естественный антиоксидант, способствует поддержанию мышечной деятельности даже при несбалансированном рационе. Результаты их работы опубликованы в журнале The Journal of Physiology (JPhysiology).

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Ресвератрол в значительных концентрациях присутствующий в красном винограде, арахисе и других продуктах, известен своими противовоспалительными свойствами. Новое исследование впервые продемонстрировало его способность защищать мышцы от негативного воздействия метаболического стресса.

Ученые из Центра исследований физической активности, спорта и физических упражнений (PASES) Университета Ковентри провели эксперимент, в ходе которого мышей в течение 12 недель кормили пищей с высоким содержанием жиров. Часть грызунов параллельно получала ресвератрол.

У группы, получавшей ресвератрол, наблюдалось значительное сохранение мышечной силы по сравнению с контрольной группой. В некоторых случаях их показатели были сопоставимы с уровнем мышечной функции у животных, получавших стандартное сбалансированное питание, пишет planet-today.

Наиболее заметным оказался эффект ресвератрола на быстросокращающиеся мышечные волокна, которые наиболее подвержены негативному воздействию жирной пищи. Это имеет важное значение для людей с избыточным весом, число которых, по данным ВОЗ, составляет около миллиарда в мире. В ближайших планах ученых — проведение клинических испытаний на людях.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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