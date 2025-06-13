Космические технологии в упаковке мороженого: раскрываем секреты советского десерта

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Алюминиевая фольга, использовавшаяся для упаковки советского мороженого, была не просто маркетинговым ходом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Белое мороженое

Это было продуманное инженерное решение. Материал эффективно отражал тепло, предохраняя мороженое от таяния, даже если покупатель задерживался, общаясь с друзьями.

Технология была заимствована из космической отрасли. Для космонавтов фольга была универсальным инструментом: легкая, стерильная, прочная и хорошо держала форму. Эти качества оказались полезными и в земных условиях.

Фольга обеспечивала защиту от солнечного света, пыли, посторонних запахов и других факторов, способных ухудшить качество десерта. При этом она была достаточно прочной.

Упаковка из фольги была символом технологического престижа, ассоциируясь с космическими достижениями страны.

В СССР уделялось большое внимание технологиям производства мороженого. Морозильное оборудование, стандарты ГОСТ и контроль качества были на высоком уровне. В составе мороженого отсутствовали консерванты и пальмовое масло.

На Западе производители мороженого отдавали предпочтение длительному сроку хранения, используя добавки и пластиковую упаковку. Это позволяло транспортировать мороженое на большие расстояния, но влияло на вкус и натуральность продукта.

Однако у алюминиевой фольги были недостатки. Она не обеспечивала герметичность, что приводило к высыханию и порче мороженого. Кроме того, возникли опасения относительно возможного попадания алюминия в продукт при длительном контакте.

Появление пластиковых контейнеров и ламинированных пленок, обеспечивающих дешевую и удобную упаковку, привело к постепенному отказу от фольги.

Вкус советского мороженого отличался от современного благодаря строгому ГОСТу, исключавшему использование искусственных добавок и пальмового масла. В составе были только натуральные ингредиенты: молоко, сливки, сахар, яичные желтки и ваниль. Жирность мороженого составляла не менее 12%, а в лучших образцах достигала 16%. Советское мороженое сохраняло форму, в отличие от современных аналогов, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ. На территории ЕАЭС, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.



