Утёчка умов? Учёные США покидают страну из-за сокращений — что происходит

5:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Вашингтона предупреждают: из-за сокращений Трампа началась "утечка мозгов".

Фото: https://commons.wikimedia.org by Deniska8972, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лаборатория

На фоне масштабных сокращений федерального финансирования биомедицинских исследований при администрации Дональда Трампа, научные центры по всей стране испытывают серьезные затруднения, а молодые ученые всё чаще задумываются о переезде за границу.

Кристин Вайнштейн, аспирантка кафедры иммунологии в Медицинской школе Университета Вашингтона, признаётся: впервые в жизни она всерьёз рассматривает вариант покинуть США, чтобы продолжить свои исследования в Европе. Научная конференция в Давосе в марте подтвердила её сомнения: перспективы в Штатах туманны, а Европа, напротив, активно привлекает специалистов.

"Я никогда не думала, что мне придётся искать работу за границей, — говорит Вайнштейн, выросшая в пригороде Чикаго. — Но если я не могу строить карьеру здесь, в Америке, то в чём смысл всего этого?"

Согласно мартовскому исследованию в журнале *Nature*, 75% американских ученых всерьёз подумывают о переезде в другие страны. Среди аспирантов и постдоков этот показатель достигает 80%. В первой половине 2025 года количество заявок от американских ученых на позиции за границей выросло на 32%, а в Канаду — на 41%.

Для зарубежных университетов и правительств это стало шансом: ЕС, например, в мае запустил программу "Choose Europe" на €500 млн, увеличив стартовое финансирование для иностранных исследователей до €2 млн.

Национальные институты здравоохранения (NIH), поддерживавшие учебу и исследования Вайнштейн с бакалавриата до аспирантуры, могут потерять до 40% бюджета. Аналогичные сокращения затронули и Национальный научный фонд, чьи гранты обеспечивают часть её стипендии. Количество научных стипендий уже урезано вдвое, а более 1600 активных грантов аннулированы.

"Если не будет этих денег — не будет будущего у науки", — утверждает Вайнштейн.

В Медицинской школе Университета Вашингтона последствия ощущаются особенно остро: здесь работают более 3000 человек, чья занятость напрямую зависит от грантов NIH. В 2023 году UW получил рекордные $1,2 млрд федеральных средств — больше, чем любое другое государственное учреждение.

Однако сейчас рассмотрение грантов практически остановлено, а заявки висят в статусе "ожидания" месяцами. Ученые предполагают, что это связано как с сокращением персонала, так и с ужесточением политического контроля со стороны администрации.

Доктор Том Грабовски, глава Центра изучения болезни Альцгеймера при UW, уже месяц работает без финансирования, которое составляет до 85% бюджета центра. Он опасается, что долгосрочные исследования — некоторые из которых продолжаются десятилетиями — окажутся под угрозой.

С аналогичными проблемами столкнулся Центр изучения самоубийств, созданный два года назад доктором Кейт Комтуа. После прекращения финансирования в феврале, центр был вынужден сократить персонал, приостановить набор новых пациентов и поставить под сомнение реализацию ключевого проекта SOARS — программы помощи подросткам с высоким риском самоубийства.

"Всё, чего мы достигли за последние годы, может быть утрачено, — говорит Комтуа. — Люди уходят из профессии, потому что не видят в ней будущего".

Помимо всего прочего, администрация пытается ввести жёсткое ограничение на так называемые "косвенные расходы" — до 15%, тогда как в UW они составляют более 55%. Эти средства покрывают содержание лабораторий, закупки, технику безопасности и утилизацию отходов.

Профессор Мэрион Пеппер, руководитель лаборатории иммунологии, предупреждает: если это ограничение вступит в силу, лаборатории не смогут нормально функционировать. "Это будет как отрубить нам ноги", — говорит она.

22 штата, включая Вашингтон, подали иск. Суд временно приостановил введение лимита, но правительство обжалует это решение, и апелляция сейчас рассматривается в Первом окружном суде. На этом фоне Кристин Вайнштейн не осталась в стороне. Она стала одной из организаторов движения Stand Up for Science и участвовала в митингах, собравших тысячи сторонников по всей стране. В апреле она выступила на "60 минут", а в мае — на одной сцене с сенатором Пэтти Мюррей.

"Мы должны объединиться, несмотря на политические взгляды", — говорит Вайнштейн. — Нас пытаются запугать и посеять хаос, но наука должна быть выше этого. Она — для всех".

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

