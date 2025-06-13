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Раннее обнаружение рака: теперь возможно за годы до диагноза

1:58
Наука

Учёные сделали важнейший шаг в борьбе с онкологическими заболеваниями — новый анализ крови позволяет выявлять лейкемию за несколько лет до появления первых симптомов.

Пробирки с венозной кровью для исследования
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0
Пробирки с венозной кровью для исследования

В исследовании, проведённом Университетом Джонса Хопкинса при поддержке Национального института здравоохранения США, учёные обнаружили, что генетические мутации, связанные с опухолями, можно зафиксировать в крови за 3 года до постановки диагноза.

Метод основан на высокоточном секвенировании плазмы крови, что позволяет обнаружить фрагменты опухочной ДНК на ранней стадии. В работе использовались образцы, собранные в рамках крупного исследования "Риски атеросклероза в сообществах", в котором участвовали тысячи добровольцев. У восьми из них впоследствии был диагностирован рак крови — причём у шести мутации были выявлены за 3,1-3,5 года до постановки диагноза.

Эти результаты показывают высокий потенциал MCED-тестов (тестов множественного раннего обнаружения рака), которые способны определить наличие болезни, когда она ещё не проявилась клинически. Это открытие может радикально изменить подход к диагностике и лечению, позволяя врачам начать борьбу с раком до того, как он станет агрессивным и трудноизлечимым.

Работа учёных стала возможной благодаря финансированию от Национального института здравоохранения, а также при поддержке университетов Вирджинии и округа Колумбия. Исследование опубликовано в научном журнале, подчёркивая его значимость и научную надёжность.

Появление таких тестов сулит настоящую революцию в медицине: ранняя диагностика способна не просто продлить жизнь, но и спасти её. И, возможно, в ближайшие годы анализ крови станет стандартной частью профилактики онкологических заболеваний.

Уточнения

Гемобластозы (лат. haemoblastosis; др.-греч. αἷμα «кровь» + βλαστός росток, зародыш + -osis) — опухолевые (неопластические) заболевания кроветворной и лимфатической ткани.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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