Как определить свой биологический возраст? Что говорит наука о старении

3:54 Your browser does not support the audio element. Наука

47-летний предприниматель Брайан Джонсон, придерживающийся строгого питания и не пропускающий тренировок, утверждает, что его биологический возраст меньше как минимум на пять лет.

Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ В офисе

Как он это определяет? Согласно данным Men's Health, он использует анализ "TruDiagnostic", основанный на эпигенетических часах DunedinPACE, разработанных исследователями из Колумбийского и Дьюкского университетов.

Этот тест можно заказать онлайн за 500 долларов. Другие ученые и сторонники антивозрастной медицины применяют другие, столь же сложные и затратные методы.

Нейробиология утверждает, что существуют бесплатные тесты, которые можно пройти дома, чтобы получить приблизительное, но полезное представление о вашем биологическом возрасте.

Например, сила хвата или способность стоять на одной ноге могут указывать на состояние вашего здоровья. Эти показатели полезны для оценки физической формы. Однако старение — это не только физические параметры, такие как мышечная масса и равновесие.

Важны и когнитивные способности. Необходимо оставаться сильным и подвижным с возрастом, но не менее важно сохранять ясность ума. Поэтому лучшие тесты на определение скорости старения должны "выходить за рамки физического здоровья", как отмечают психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист по физическим упражнениям Марко Аркстейн.

Трио бесплатных тестов для проверки когнитивных способностей дома: Тест на составление последовательности: соедините цифры и буквы в порядке (1, A, 2, B и т. д.) и засеките время. Это поможет оценить вашу способность переключаться между задачами.

Задание Струпа: проверьте свою способность игнорировать отвлекающую информацию. Попробуйте назвать цвет слова, а не само слово — например, скажите "красный", когда видите слово "синий", напечатанное красным цветом. Это сложнее, чем кажется!

Испытание на многозадачность: идите в привычном темпе, считая от 100 назад. Значительное изменение скорости ходьбы может указывать на когнитивную нагрузку.

Интерпретация результатов: трудно определить, насколько хорошо вы справляетесь по сравнению с другими людьми вашего возраста. Вы не получите точный биологический возраст, как у Брайана Джонсона. Но это нормально. Ваша цель — выявить, в чем вы испытываете трудности, и предложить меры, которые могут помочь. Затем можно периодически повторять тесты и отслеживать улучшения.

"Когнитивные изменения могут происходить медленнее, чем физические, поэтому регулярные проверки помогут отслеживать прогресс", — объясняют эксперты.

Если вы стареете быстрее, чем хотелось бы, наука предлагает множество способов замедлить этот процесс: Запишитесь на курсы, читайте романы, путешествуйте, высыпайтесь, думайте о старении позитивно, занимайтесь спортом, общайтесь, ешьте больше растительной пищи, разгадывайте кроссворды.

По словам Тейлора и Аркстейна, "здоровое старение — это не гонка на время или проверка памяти. Это познание себя — своего тела, своего разума и своих ценностей — и внесение небольших, но значимых изменений, которые помогут вам почувствовать себя лучше". Чтобы улучшить свое самочувствие и работоспособность, необходимо учитывать не только физические нагрузки (хотя они важны). Чтобы замедлить старение, необходимо заботиться не только о теле, но и о своей психике, социальной и эмоциональной жизни, согласно Inc.

Уточнения

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.



