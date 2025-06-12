Как определить свой биологический возраст? Что говорит наука о старении

47-летний предприниматель Брайан Джонсон, придерживающийся строгого питания и не пропускающий тренировок, утверждает, что его биологический возраст меньше как минимум на пять лет.
Как он это определяет? Согласно данным Men's Health, он использует анализ "TruDiagnostic", основанный на эпигенетических часах DunedinPACE, разработанных исследователями из Колумбийского и Дьюкского университетов.
Этот тест можно заказать онлайн за 500 долларов. Другие ученые и сторонники антивозрастной медицины применяют другие, столь же сложные и затратные методы.
Нейробиология утверждает, что существуют бесплатные тесты, которые можно пройти дома, чтобы получить приблизительное, но полезное представление о вашем биологическом возрасте.
Например, сила хвата или способность стоять на одной ноге могут указывать на состояние вашего здоровья. Эти показатели полезны для оценки физической формы. Однако старение — это не только физические параметры, такие как мышечная масса и равновесие.
Важны и когнитивные способности. Необходимо оставаться сильным и подвижным с возрастом, но не менее важно сохранять ясность ума. Поэтому лучшие тесты на определение скорости старения должны "выходить за рамки физического здоровья", как отмечают психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист по физическим упражнениям Марко Аркстейн.
Трио бесплатных тестов для проверки когнитивных способностей дома: Тест на составление последовательности: соедините цифры и буквы в порядке (1, A, 2, B и т. д.) и засеките время. Это поможет оценить вашу способность переключаться между задачами.
Задание Струпа: проверьте свою способность игнорировать отвлекающую информацию. Попробуйте назвать цвет слова, а не само слово — например, скажите "красный", когда видите слово "синий", напечатанное красным цветом. Это сложнее, чем кажется!
Испытание на многозадачность: идите в привычном темпе, считая от 100 назад. Значительное изменение скорости ходьбы может указывать на когнитивную нагрузку.
Интерпретация результатов: трудно определить, насколько хорошо вы справляетесь по сравнению с другими людьми вашего возраста. Вы не получите точный биологический возраст, как у Брайана Джонсона. Но это нормально. Ваша цель — выявить, в чем вы испытываете трудности, и предложить меры, которые могут помочь. Затем можно периодически повторять тесты и отслеживать улучшения.
"Когнитивные изменения могут происходить медленнее, чем физические, поэтому регулярные проверки помогут отслеживать прогресс", — объясняют эксперты.
Если вы стареете быстрее, чем хотелось бы, наука предлагает множество способов замедлить этот процесс: Запишитесь на курсы, читайте романы, путешествуйте, высыпайтесь, думайте о старении позитивно, занимайтесь спортом, общайтесь, ешьте больше растительной пищи, разгадывайте кроссворды.
По словам Тейлора и Аркстейна, "здоровое старение — это не гонка на время или проверка памяти. Это познание себя — своего тела, своего разума и своих ценностей — и внесение небольших, но значимых изменений, которые помогут вам почувствовать себя лучше". Чтобы улучшить свое самочувствие и работоспособность, необходимо учитывать не только физические нагрузки (хотя они важны). Чтобы замедлить старение, необходимо заботиться не только о теле, но и о своей психике, социальной и эмоциональной жизни, согласно Inc.
Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.
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