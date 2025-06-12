Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром запястного канала: как быстро улучшить состояние без хирургического вмешательства
Необычный грызун, который не стареет: как голый землекоп может научить нас жить дольше
Ушли с конвейера, но не с дорог: эти машины не стареют, а становятся легендами
Ночью огурцы под угрозой: когда стоит и не стоит их накрывать
Опыт стюардессы: какие предметы могут вызвать конфискацию в аэропорту — не повторяйте этих ошибок
Суперскидки на фрукты: абрикосы, персики и нектарины подешевеют до 60%
Остатки пиццы обретают вторую жизнь: хрустящий трюк превратит ужин в салатный шедевр
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно

Как определить свой биологический возраст? Что говорит наука о старении

3:54
Наука

47-летний предприниматель Брайан Джонсон, придерживающийся строгого питания и не пропускающий тренировок, утверждает, что его биологический возраст меньше как минимум на пять лет.

В офисе
Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
В офисе

Как он это определяет? Согласно данным Men's Health, он использует анализ "TruDiagnostic", основанный на эпигенетических часах DunedinPACE, разработанных исследователями из Колумбийского и Дьюкского университетов.

Этот тест можно заказать онлайн за 500 долларов. Другие ученые и сторонники антивозрастной медицины применяют другие, столь же сложные и затратные методы.

Нейробиология утверждает, что существуют бесплатные тесты, которые можно пройти дома, чтобы получить приблизительное, но полезное представление о вашем биологическом возрасте.

Например, сила хвата или способность стоять на одной ноге могут указывать на состояние вашего здоровья. Эти показатели полезны для оценки физической формы. Однако старение — это не только физические параметры, такие как мышечная масса и равновесие.

Важны и когнитивные способности. Необходимо оставаться сильным и подвижным с возрастом, но не менее важно сохранять ясность ума. Поэтому лучшие тесты на определение скорости старения должны "выходить за рамки физического здоровья", как отмечают психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист по физическим упражнениям Марко Аркстейн.

Трио бесплатных тестов для проверки когнитивных способностей дома: Тест на составление последовательности: соедините цифры и буквы в порядке (1, A, 2, B и т. д.) и засеките время. Это поможет оценить вашу способность переключаться между задачами.

Задание Струпа: проверьте свою способность игнорировать отвлекающую информацию. Попробуйте назвать цвет слова, а не само слово — например, скажите "красный", когда видите слово "синий", напечатанное красным цветом. Это сложнее, чем кажется!

Испытание на многозадачность: идите в привычном темпе, считая от 100 назад. Значительное изменение скорости ходьбы может указывать на когнитивную нагрузку.

Интерпретация результатов: трудно определить, насколько хорошо вы справляетесь по сравнению с другими людьми вашего возраста. Вы не получите точный биологический возраст, как у Брайана Джонсона. Но это нормально. Ваша цель — выявить, в чем вы испытываете трудности, и предложить меры, которые могут помочь. Затем можно периодически повторять тесты и отслеживать улучшения.

"Когнитивные изменения могут происходить медленнее, чем физические, поэтому регулярные проверки помогут отслеживать прогресс", — объясняют эксперты.

Если вы стареете быстрее, чем хотелось бы, наука предлагает множество способов замедлить этот процесс: Запишитесь на курсы, читайте романы, путешествуйте, высыпайтесь, думайте о старении позитивно, занимайтесь спортом, общайтесь, ешьте больше растительной пищи, разгадывайте кроссворды.

По словам Тейлора и Аркстейна, "здоровое старение — это не гонка на время или проверка памяти. Это познание себя — своего тела, своего разума и своих ценностей — и внесение небольших, но значимых изменений, которые помогут вам почувствовать себя лучше". Чтобы улучшить свое самочувствие и работоспособность, необходимо учитывать не только физические нагрузки (хотя они важны). Чтобы замедлить старение, необходимо заботиться не только о теле, но и о своей психике, социальной и эмоциональной жизни, согласно Inc.

Уточнения

 Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа
Красота и стиль
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Популярное
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.

Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
Последние материалы
Синдром запястного канала: как быстро улучшить состояние без хирургического вмешательства
Необычный грызун, который не стареет: как голый землекоп может научить нас жить дольше
Ушли с конвейера, но не с дорог: эти машины не стареют, а становятся легендами
Ночью огурцы под угрозой: когда стоит и не стоит их накрывать
Опыт стюардессы: какие предметы могут вызвать конфискацию в аэропорту — не повторяйте этих ошибок
Суперскидки на фрукты: абрикосы, персики и нектарины подешевеют до 60%
Остатки пиццы обретают вторую жизнь: хрустящий трюк превратит ужин в салатный шедевр
Как определить свой биологический возраст? Что говорит наука о старении
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.