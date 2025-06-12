Сближение спутников Шицзянь: зачем Китай готовил эту операцию

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Два китайских спутника "Шицзянь" проводят серию маневров для сближения и возможной стыковки на геостационарной орбите.

Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

Согласно данным, опубликованным компанией COMSPOC, специализирующейся на отслеживании космической обстановки, к 9 июня китайские спутники "Шицзянь-21" и "Шицзянь-25", предназначенные для обслуживания и дозаправки, находились на геостационарной орбите на расстоянии примерно 1500 километров друг от друга.

Геостационарная орбита расположена на высоте около 35 786 км над экватором, позволяя аппаратам оставаться неподвижными относительно наблюдателя на Земле. Изменение высоты орбиты позволяет перемещать аппарат в западном или восточном направлении.

"Шицзянь-25" был запущен в январе для отработки технологий дозаправки и продления срока службы спутников, а "Шицзянь-21" находится на орбите с октября 2021 года.

Ранее "Шицзянь-21" выполнил задачу по перемещению неисправного спутника "Бэйдоу-2 G2" на орбиту захоронения. После этого он дрейфовал в западном направлении, возможно, из-за нехватки топлива, но недавно начал маневры для сближения с "Шицзянь-25".

В настоящее время "Шицзянь-21" находится в точке 127,5 градуса восточной долготы, а "Шицзянь-25" движется к нему с востока. Спутники находятся на так называемой фазированной орбите, что минимизирует затраты топлива на сближение. Ожидается, что встреча произойдет 11 июня, хотя "Шицзянь-25", вероятно, замедлится по мере приближения.

За действиями китайских аппаратов следят не только наземные службы, но и американские спутники наблюдения USA 270 и USA 271, входящие в программу GSSAP. Их расположение позволяет получить оптимальные углы обзора в зависимости от времени сближения.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

