Почему бизнес-джеты Embraer выбирают миллионеры: комфорт и технологии

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Phenom 300E — реактивный легкий самолет, который на протяжении 13 лет остается самым продаваемым в мире.

Фото: ru.wikipedia.org by Aktug Ates is licensed under Free More info самолет Phenom 300E

Он обладает крейсерской скоростью 0,8 Маха и способен летать без пересадок из Сан-Паулу (Бразилия) в Манаус (Бразилия) на расстояние более 2,5 тыс. км. Самолет оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney Canada PW535E1.

Кабина Phenom 300E позволяет управлять самолетом одному пилоту и оборудована передовой авионикой Garmin 3000. Самолет также включает в себя множество функций, которые обычно встречаются только в более дорогих моделях — например, улучшенную систему оповещения ROAAS и автопилот. Просторный салон и большие окна обеспечивают комфорт и обилие естественного света.

Praetor 600 — бизнес-джет с отличными характеристиками дальности, который может лететь без пересадок из Лондона (Великобритания) в Нью-Йорк (США) или из Сан-Паулу (Бразилия) в Майами (США). Это один из самых технологически продвинутых самолетов в своем классе, предлагающий полное цифровое управление и систему активного снижения турбулентности.

Интерьер Praetor 600 отличается высоким уровнем комфорта — в нем есть полностью откидывающиеся кресла, которые могут превращаться в кровати длиной более 2 метров, а также вакуумный умывальник. Внутреннее пространство имеет высоту 1,83 м и плоский пол, что создает дополнительные удобства для пассажиров.

Эти новшества и высокие технологии делают Embraer важным игроком на рынке авиации и способствуют росту их доли на рынке, пишет defesanet.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

