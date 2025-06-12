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Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий

1:51
Наука

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме разработали высокоэффективное двухслойное покрытие, которое обеспечивает 99,6% защиту железа от ржавчины.

Ржавый Шевроле 1942 года выпуска
Фото: flickr.com by www.Pixel.la, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ржавый Шевроле 1942 года выпуска

Под руководством профессора Элада Гросса это нововведение сочетает тонкую молекулярную грунтовку с прочным полимерным слоем, создавая долговечный барьер против коррозии.

Железо широко используется в строительстве, транспорте и производстве, но оно подвержено ржавлению при контакте с воздухом и влагой, что может привести к дорогостоящему ремонту. Хотя существуют защитные покрытия, многие из них со временем деградируют, предлагая ограниченную защиту.

Новое покрытие состоит из двух слоев: первый — ультратонкое покрытие из молекул N-гетероциклического карбена (NHC), которое прочно связывается с поверхностью железа. Этот слой обеспечивает отличную адгезию второго полимерного слоя, создавая прочный защитный экран, который выдерживает даже суровые условия, такие как длительное воздействие соленой воды.

Эксперименты показали, что новая система значительно сокращает коррозию, а тесты в высококоррозионной среде подтвердили ее эффективность. Профессор Гросс отметил, что это открытие представляет собой значительный шаг вперед в защите железа от коррозии и может снизить затраты на техническое обслуживание, продлить срок службы материалов и предложить более надежное решение для различных отраслей.

Этот прорыв имеет важные последствия для всех, кто зависит от железа и стали, включая строительство и инфраструктуру, что может привести к более устойчивому и экономически эффективному использованию материалов, пишет phys.

Уточнения

Барьер (фр. barrières) — препятствие, этап.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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