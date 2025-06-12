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Мост выше Эйфелевой башни: как Индия справилась с вызовами Гималаев

2:26
Наука

На прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл движение по мосту Ченаб — самому высокому железнодорожному арочному мосту в мире, который на 35 метров выше Эйфелевой башни.

мост Ченаб
Фото: ru.wikipedia.org by Konkan Railway Corporation Limited is licensed under Free More info
мост Ченаб

Он возвышается на 359 метров над рекой Ченаб в районе Джамму и Кашмир и является ключевым элементом проекта "Железнодорожная линия Удхампур-Сринагар-Барамулла" (USBRL). Этот мост соединяет Кашмир с остальной частью страны по всепогодной железнодорожной линии.

Мост длиной 1315 метров, построенный с использованием более 28 000 тонн стали, рассчитан на 120 лет службы и состоит из 93 сегментов настила, каждый из которых весит около 85 тонн. Он способен выдерживать скорость ветра до 266 км/ч и сейсмические толчки силой до 8 баллов.

Моди выразил огромную гордость за это достижение, отметив, что проект отражает растущую способность Индии создавать современную инфраструктуру в сложных условиях.

Одной из главных инженерных задач было стабилизация склонов в регионе с нестабильной геологией Гималаев и высокой сейсмической активностью. Мост спроектирован так, чтобы оставаться в рабочем состоянии даже в случае разрушения одной из опор. Специалист по горному делу Мадхави Лата консультировала по вопросам стабилизации склонов и проектирования фундаментов, отмечая, что команде приходилось вносить изменения в планы в режиме реального времени на основе новых геологических данных.

Транспортировка тяжелой техники к удаленному объекту была сложной задачей, и рабочим пришлось построить более 26 км дорог с твёрдым покрытием перед началом основных строительных работ.

Проект USBRL был одобрен в 2003 году и включает в себя 36 туннелей и 943 моста, стоимость строительства которых составляет около 437,8 млрд рупий (около 407 млрд рублей). Стоимость самого моста Ченаб составляет примерно 14,86 млрд рупий (14 млн рублей), согласно independent.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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