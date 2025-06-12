Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минус живот, плюс рельеф: эти упражнения работают даже без диеты
Новое откровение Гогунского о женщинах: эта книга многих пугает, но актёра она вдохновляет
Вкусно и недорого: куда идти за пастой и вином в Милане, не разорившись
Это не буря — это вторжение: Сахара вышла за пределы континента
Собака рычит на других: возможно, она просто боится — и ждёт вашей помощи
Рынок новостроек Москвы рухнул: эксперты бьют тревогу – что происходит
Прическа за 5 минут: 5 способов использовать крабик для модного летнего образа
Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря
Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо

Искусственную кровь создали в Японии: она обладает чудо-возможностями

0:41
Наука

Японские исследователи разработали синтетическую кровь. Она может быть совместима со всеми группами крови. Ниже расскажем, какими еще чудо-свойствами она обладает.

Пробирки с венозной кровью для исследования
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0
Пробирки с венозной кровью для исследования

Такую кровь можно будет хранить при комнатной температуре в течение двух лет. Спрос на кровь группы O — отрицательная — универсальный донорский тип — часто превышает предложение. При этом донации имеют ограниченный срок годности.

Искусственную кровь создают путем извлечения гемоглобина из просроченной донорской крови, что, ко всему прочему, делает кровь доноров востребованной даже после окончания срока хранения.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Садоводство, цветоводство
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом Аудио 
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Туризм
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз Аудио 
Не целуйте кошку в нос — вы даже не представляете, чем это может обернуться
Домашние животные
Не целуйте кошку в нос — вы даже не представляете, чем это может обернуться Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Минус живот, плюс рельеф: эти упражнения работают даже без диеты
Новое откровение Гогунского о женщинах: эта книга многих пугает, но актёра она вдохновляет
Вкусно и недорого: куда идти за пастой и вином в Милане, не разорившись
Это не буря — это вторжение: Сахара вышла за пределы континента
Собака рычит на других: возможно, она просто боится — и ждёт вашей помощи
Рынок новостроек Москвы рухнул: эксперты бьют тревогу – что происходит
Прическа за 5 минут: 5 способов использовать крабик для модного летнего образа
Искусственную кровь создали в Японии: она обладает чудо-возможностями
Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря
Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.