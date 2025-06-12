Искусственную кровь создали в Японии: она обладает чудо-возможностями

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Японские исследователи разработали синтетическую кровь. Она может быть совместима со всеми группами крови. Ниже расскажем, какими еще чудо-свойствами она обладает.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0 Пробирки с венозной кровью для исследования

Такую кровь можно будет хранить при комнатной температуре в течение двух лет. Спрос на кровь группы O — отрицательная — универсальный донорский тип — часто превышает предложение. При этом донации имеют ограниченный срок годности.

Искусственную кровь создают путем извлечения гемоглобина из просроченной донорской крови, что, ко всему прочему, делает кровь доноров востребованной даже после окончания срока хранения.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

